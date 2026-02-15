Pedro Rodriguez Filho zabíjel všude. V ulicích, barech, chatrčích. Zabíjel ve vězeních, v tamních jídelnách, v celách. Zabíjel dokonce v policejní dodávce, která ho vezla k soudu. Jel v ní s jiným vězněm, oba ruce v poutech. Když zastavili a stráž otevřela dveře, našla Pedrova spolucestujícího mrtvého. Samozvaný mstitel a ochránce veřejného pořádku jej zavraždil, protože byl obviněný ze znásilnění.
Své oběti Pedro nejraději ubodával ranami nožem do břicha. Když neměl k noži přístup, lámal jim vaz.
Ve vězení vraždil dál. Stal se vrcholným produktem latinskoamerického vězeňství. Jednou se ho pokusilo na vězeňském nádvoří zabít pět spolutrestanců. Byl však připraven.