Je půl sedmé, podvečer 13. září 1946 a na louce nedaleko třešťského zámku jsou sroceny stovky, možná tisíce zvědavců. Přijíždějí dokonce na nákladních autech z nedalekých obcí. Nechtěli si to očekávané veřejné divadlo nechat ujít. K improvizované šibenici vede právě kat a jeho asistenti třiadvacetiletou rodačku z Třešti, jíž právě mimořádný lidový soud – který zasedl v kavárně Republika – vyměřil trest smrti.
Chce se mstít. Chce pokračovat v dalším střílení, v dalších vraždách. Je ochotná sama střílet.