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Mstila se lusknutím prstů. Poslala 33 lidí na smrt, pak sama skončila na šibenici

Martin Zeman
  16:00
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Na černobílém snímku je Herta Kašparová, jež byla před 80 lety popravena za to, že poslala na smrt řadu spoluobčanů z Třešti. Vedle je třešťské pietní místo od sochaře Jaroslava Krechlera. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Bylo jí třiadvacet, jmenovala se Herta Kašparová a před osmdesáti lety se stala poslední veřejně popravenou ženou v tuzemské historii. Udavačka a spolupracovnice gestapa poslala na konci války na smrt spoustu obyvatel Třešti na Vysočině.

Je půl sedmé, podvečer 13. září 1946 a na louce nedaleko třešťského zámku jsou sroceny stovky, možná tisíce zvědavců. Přijíždějí dokonce na nákladních autech z nedalekých obcí. Nechtěli si to očekávané veřejné divadlo nechat ujít. K improvizované šibenici vede právě kat a jeho asistenti třiadvacetiletou rodačku z Třešti, jíž právě mimořádný lidový soud – který zasedl v kavárně Republika – vyměřil trest smrti.

Chce se mstít. Chce pokračovat v dalším střílení, v dalších vraždách. Je ochotná sama střílet.

Josef Mottltehdejší místní učitel

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