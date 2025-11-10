Movemeber v plné síle. Knír, vousy i styl pod kontrolou

Movember je ideální příležitost vyzkoušet nový styl. Knír je víc než jen ochlupení, je to vizitka, která vyžaduje péči, odvahu a především absolutní preciznost. I ten nejlépe rostlý knír totiž snadno zkazí podrážděná pokožka, neposlušné vousy, nebo nepřesná kontura pod nosem a kolem úst. Abyste se těmto běžným problémům vyhnuli, potřebujete nástroj, který zvládne jak hrubou práci s velkými plochami, tak jemné detaily.
Tyto problémy přitom s žiletkou či běžným strojkem nevyřešíte. Právě naopak, hrozí s nimi podráždění pokožky a pořezání. Řešením je Philips OneBlade 360.
Nevěříte, že zvládne vše, co slibuje? Tak schválně, dokáže se vaše žiletka rozkmitat 12000krát za minutu? A vydrží perfektně holit až čtyři měsíce? Ne, běžná žiletka takové parametry nemá, navíc nezvládne nic jiného než holení. Vousy si s ní jen stěží zastřihnete a stejné to bude s jakoukoliv jinou úpravou tělesného porostu.
Všemi směry, do každého záhybu
Nejnovější Philips OneBlade 360 je k pokožce velmi šetrný. Díky technologii OneBlade k ní totiž nejde tak blízko jako klasická žiletka, přesto nabídne skoro hladké oholení bez podráždění či sebemenšího zranění. Tento výsledek podporuje i systém dvojí ochrany. Hladká povrchová úprava v kombinaci se zaoblenými hroty činí holení snadnějším a pohodlnějším. Oboustranný břit 360 se umí ohýbat ve všech směrech a snadno se přizpůsobí křivkám obličeje nebo jiné části těla, kterou chcete upravit. Snadno tak zastřihnete a oholíte i obtížně dosažitelné oblasti – několika tahy a s velkým pohodlím.
Právě kombinace preciznosti a šetrnosti dělá z OneBlade ideálního společníka (nejen) pro Movember, ať už začínáte s hladkou tváří, nebo provádíte radikální úpravu. Potvrzuje to i zkušenost sedmatřicetiletého Daniela. „Po celý rok nosím plnovous. Loni jsem od manželky k Vánocům dostal OneBlade a k úpravě vousů ho používám po celý rok. V listopadu pak ale pravidelně přichází změna – vousy jdou dolů a zůstává jen knír. Letos mi s ním poprvé pomohl právě tento šikovný strojek. Bylo to raz dva, nikde žádné podráždění. Jen žena si stěžuje, že víc škrábu – to jak vousy dorůstají. A náš nejmenší dvouletý syn mě ráno nepoznal,“ směje se Daniel.
Knír, vousy: jak je libo
Jak je patrné, Philips OneBlade 360 představuje kompletní systém pro úpravu vousů – zastřihuje, tvaruje a holí. „Máte-li rádi pěstěný vous, OneBlade vám ho pomůže udržovat přesně takový, jak se vám líbí. Hřebenový nástavec má pět úrovní nastavení a precizní břit se postará i o neposlušné vousy, které se kroutí a rostou špatným směrem,“ popisuje Petra Filová ze společnosti Phillips. V balení však nedostanete jen hřeben, ale i ochranný nástavec pro citlivé oblasti a také nástavec na holení těla.
Co je Movember?
Movember vznikl v Austrálii coby charitativní iniciativa, která má upozornit na důležitost prevence rakoviny prostaty a varlat a na péči o duševní zdraví mužů. Každý listopad si muži po celém světě nechávají narůst knír jako symbol podpory této iniciativy a šíří osvětu o mužském zdraví. Cílem není jen změna vzhledu, ale i připomenutí, že starat se o sebe má smysl.
Díky oboustrannému břitu 360 snadno vytvoříte přesné linie a kontury. Můžete s ním pohybovat jakýmkoliv směrem, a vytvořit tak měkkou bradku i ostrou špičku, případně majestátní listopadový, ale samozřejmě i celoroční knír. Fantazii se meze nekladou. Je libo vzhled kanadského zálesáka či severského Vikinga? Anebo vsadíte na aktuální trend knírů a knírků?
Na sucho i pod vodou
A jak je to s použitím v každodenním životě? Pokud namítáte, že máte raději mokré holení a se strojkem si na vás nepřijdou, Philips OneBlade si na vás přijde, protože zvládá suché i mokré holení. Ve druhém zmíněném případě ani nebudete potřebovat holicí pěnu, stačí tekoucí voda.
Břit zůstává ostrý až po dobu čtyř měsíců a na to, že je ho potřeba vyměnit, sám upozorní ikonkou šipky. Náhradní břity jsou snadno dostupné jako příslušenství v běžné prodejní síti. Pokud zvolíte balení po čtyřech kusech, nemusíte svůj holicí strojek řešit více než rok.
Na cesty i do kanceláře, kdyby náhodou
A údržba? Snadná! Philips OneBlade 360 je zcela vodotěsný, takže můžete břit čistit pod tekoucí vodou. Rychlé je i nabíjení přes USB port, přičemž přístroj vydrží v provozu zhruba 60 minut, což vystačí i pořádným vousáčům. Systém nabíjení je velmi univerzální, OneBlade 360 si tak můžete brát všude s sebou a s nabíjením nebudete mít problém – nevyžaduje žádnou speciální nabíječku.
Movember trvá jen měsíc, ale dobře upravený knír a stylový vzhled mohou vydržet mnohem déle. OneBlade 360 zajistí, že ať už se rozhodnete pro jakýkoliv styling tváře či těla, bude vždy přesný, pohodlný a bez podráždění.