Reálný Motýlek. Trestanec ztělesňoval nezdolnost, romantiku. A bájil

Že by Henri Charrière nebyl elegán, to se říci nedá. A byl též výřečný, bystrý. A trestancem jistojistě byl též, všechny prvky jeho díla však ověřené nejsou. To je on, ikonický vytetovaný motýlek. Pan Henri Charrière ho na hrudi opravdu měl.

Jeho příběh, v rukopisu vydal na třináct dětských poznámkových bloků a byl podle něj natočený skvostný film se Stevem McQueenem a Dustinem Hoffmanem v hlavních rolích, fascinoval. Zněl nespravedlností justičního systému, krutostí, nelidskostí jeho trestů. Touhou po volnosti, svobodě, důstojnosti. Odvahou, nezdolností. Romantickým rebelstvím.

A protestem. Vězení jsou školou zločinu, ne nápravným zařízením, vydával svoje svědectví dobrodruh Papillon. Institut kauce označoval za nejhanebnější, nejasociálnější, nejnespravedlivější vynález, který straní bohatým. Pranýřoval společenskou morálku, pokrytecky prý káže o vině a nevině. Obžalovával státní justici, trýzní lidské bytosti v nesnesitelných podmínkách.

Když Papillonova kniha, psaná jako autobiografie, oslnila miliony čtenářů a jeho kritika státní spravedlnosti rezonovala veřejností, francouzský stát to neviděl rád. Jeden z ministrů jeho slávu a popularitu označil za znak morálního úpadku Francie, spolu s minisukněmi.

Motýlek chce volnost

Henri Charrière se narodil v roce 1906, v deseti letech mu umřela matka. O sedm let později nastoupil do armády, byl v ní dva roky. V civilu se poté vydal docela jiným směrem, sestoupil do světa pařížského zločinu. Živil se zlodějnami, krádežemi, nic velkého. Prý byl také pasák, to však později vehementně popíral. Už tehdy se mu prý říkalo Papillon, Motýlek, podle tetování na hrudi.

Poté přišel rok 1931 a v Paříži se našla mrtvola kriminálníka jménem Roland Legrand, podle jiných zdrojů to byl Roland Le Petit. Justice vraždu přiřkla právě Papillonovi. Nikdy se k ní nedoznal, rozsudek přičítal lživým výpovědím policejních informátorů a zaujatému soudu. Inkasoval však deset let těžkých prací.

Po přechodném uvěznění ve Francii v roce 1933 putoval do trestanecké kolonie St-Laurent-du-Maroni ve Francouzské Guyaně. Při líčení následujících let se budeme držet jeho bestselleru. Autentičnost, pravdivost mnohých jeho prvků byla zpochybňovaná, i tomu se budeme věnovat, ale trestanecké podmínky ne. Byly kruté, trýznivé. Vězně hostily cely zvané „tygří klece“, protože měly místo střechy mříže, trestanci byli nuceni přihlížet gilotinování svých druhů, líčil magazín Life. Dřina, nemoci, smrt.

Jenže též snění o svobodě. Jen snít však Papillon nechtěl, z pekla, kam ho státní represe poslala, utíkal. Opakovaně. S vynalézavostí, troufalostí, navzdory riziku. V kanoe poháněné plachtami sešitými z pytlů od mouky, s hliníkovým pouzdrem, které uchovávalo smotané bankovky, v konečníku. Pobýval v kolonii malomocných, osm měsíců žil s indiány na poloostrově Guajira. Stihl se tam oddat se dvěma domorodými lovkyněmi perel, pořídit si dvě děti.

Pokusy mu vynesly opakovaná dopadení a opakované tresty. Včetně dvou šílených let v izolaci. „Číňané vymysleli kapky s vodou, Francouzi ticho,“ líčil muka. Samotku přežil, zotavil se, utíkal dál.

Celkem se rozmáchl k devíti útěkům. Při onom posledním se z Ďábelského ostrova vydal přes moře plné žraloků na provizorním plavidle z kokosových ořechů. Jeho společník při útěku zahynul, on se skrýval v Britské Guyaně, přežil plavbu v cyklónu, padl do rukou policie ve Venezuele, kde si odseděl rok v nepředstavitelných podmínkách vězení El Dorado. V roce 1944 se dostal na svobodu, po pěti letech získal venezuelské občanství.

Živil se jako kopáč ve zlatých dolech, hledal ropu, obchodoval s perlami. Nakonec si v Caracasu otevřel restauraci, oženil se. V roce 1968 si koupil dětský sešit na psaní a začal svůj příběh sepisovat. Důvody byly dva. Jeho podnik smetlo zemětřesení a potřeboval byznys obnovit. A kromě toho se dostal ke knihám Albertine Sarrazinové, někdejší prostitutky a trestankyně. Oba momenty se propojily: co nabídnout čtenářskému publiku vlastní pohnutý život?