Z války se vrátil ověnčený vojenskými medailemi. Na vědu ovšem Vladimir Petrovič Děmichov nezanevřel, navázal tam, kde před válkou začal. Přes četné kontroverze, neúspěchy a selhání krok za krokem postupoval k tomu, aby celému světu dokázal, že funkční přenos orgánů z jednoho těla do druhého je možný.
K čemu to bylo celé dobré? Když pomineme úmrtí psích subjektů, etické kontroverze a morální důsledky, Děmichov nakonec dosáhl svého. Ukázal, že dalekosáhlé transplantace orgánů jsou možné a že jeho metoda, fungující na psech, může mít velmi reálné dopady pro lidskou medicínu.
Zatímco se světové medicínské špičky tehdy soustředily na vývoj „umělých“ orgánů, Děmichov věřil v princip jejich dárcovství. V „revitalizované“ orgány, které za určitých okolností mohly přejít po skonu jednoho člověka do druhého. Ona myšlenka byla v globální lékařské komunitě nezměrně kritizovaná.
Jak tedy dokázat, že to funguje? Provedl první úspěšnou transplantaci srdce do hrudní dutiny. První transplantace plic, jater. První úspěšný bypass koronární tepny. Žádný z těchto zásadních počinů, velkých prvenství, se ovšem netýkal lidské medicíny. Děmichov experimentoval na psech.
Jenže po jeho experimentech, nadneseně řečeno, neštěkl ani pes. Mimo Sovětský svaz se o jeho práci prakticky nevědělo. Proto se v únoru 1954 uchýlil ke svému nejpodivnějšímu a nejvíce kritizovanému pokusu. Rozhodl se transplantovat živou psí hlavu na tělo jiného živého psa.
Jaký vědecký význam snaha o vytvoření dvouhlavého psa měla? To je právě to: nulový. Po praktické stránce, z hlediska medicíny, to byla práce bez jakéhokoliv hlubšího smyslu. Bylo to neetické a zbytečné trápení zvířat. Mělo prvoplánově šokovat. Ale taky ukázat na vrchol možností.
Vladimir Děmichov tímto způsobem zahubil postupně šestačtyřicet psů. Jinými slovy, třiadvacetkrát za sebou kýženého cíle nedosáhl. Nechal si to pro sebe. Ovšem jeho čtyřiadvacátý pokus, z roku 1959, už úspěšný byl. A záměr se vydařil: média šílenému experimentu padla k nohám.
O tom, že sovětský vědec narouboval hlavu z jednoho těla psa na tělo druhého živého psa, se psalo po celém světě. Byla to sice naprosto zvrácená senzace, ale ideu transplantace globálně zpropagovala. Historie zapomněla na vědcovy předchozí omyly i experimenty, v paměti utkvěl jen dvouhlavý pes.
Pro tuto operaci si Děmichov vybral dva subjekty, jednoho velkého zatoulaného německého ovčáka, kterého pojmenoval Broďaga (česky bychom asi řekli Tulák), a druhého menšího psa jménem Šavka (Voříšek). Broďaga měl být hostitelským psem, Šavka měl pro experiment dodat sekundární hlavu a krk.
A dál? Po amputaci spodní části těla Šavky, pod předními končetinami - přičemž srdce a plíce zůstaly propojené až do poslední minuty před transplantací – byl proveden odpovídající řez na krku Broďagy.
Zbytek zahrnoval převážně cévní rekonstrukci a vzájemné připojení obratlů psů plastovými šňůrkami. Tyto kousky patří Šavce, a jsou v rovnici o propojení dvou psích těl tak nějak navíc, zbytečné.
Díky bohatým zkušenostem celého týmu – před fotoaparáty reportérů magazínu LIFE se frankensteinovská operace odehrávala jako by poprvé, ale Děmichov ji prováděl už po čtyřiadvacáté - trvala operace pouhé tři a půl hodiny. Celé to vypadalo náramně jednoduše, snadně.
Po oživení dvouhlavého psa mohly obě hlavy slyšet, vidět, cítit i polykat. Ačkoli transplantovaná hlava Šavky mohla pít, nebyla napojena na Tulákův žaludek. Všechno, co vypila, odtékalo vnější trubicí na podlahu na zem.
Nakonec dvouhlavý hybrid, pes se dvěma hlavami, žil – dá-li se to životem nazvat – jen čtyři dny. Smrt nastala kvůli poškozené žíle v oblasti krku.
Děmichovy hrůzné práce se nakonec chopil jihoafrický kardiochirurg Christiaan Barnard, který se studiem psích experimentů přesvědčil, že transplantace lidského srdce je reálnou možností. V roce 1967 provedl první transplantaci srdce na světě z jedné osoby na druhou.
