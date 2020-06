MOgirl Tynessa: Žiju podle sebe, kritika druhých mne posunula nejvíce

MOgirl Tynessa už se naučila žít si život podle svého a postupně si plní své sny. „Mé motto zní: Dělej, co chceš ty, a ne to, co chtějí ostatní. A toho se držím. Dělat to, co mě baví a naplňuje, je důležité,“ vzkazuje Tynessa.

Už odmalička pózovala na fotkách, později začala upravovat fotky od přátel. „Už od úplného začátku to někam vedlo a teď mám to, co jsem chtěla. Jsem potetovanou fotomodelkou,“ směje se Tynessa.



Ale dodává, že za svůj koníček si odnesla i kritiku. Hodně lidí z jejího okolí ji odsuzovalo za to, že fotí polonahé či nahé fotky. „Většina holek má ještě dodnes blbé narážky. To mě asi nejvíc posunulo vpřed... Už je to skoro pět let, co jsem začala s focením, a teď jsem tam, kde jsem, a jsem za to vděčná.“

Tetování miluje a kromě znamení lva na ruce zdobí její tělo růže, dvě kočky, nápisy Love, Hate, Queen nebo třeba Keep Smilling. Přesto nejprve začala drobným nápisem na žebru, kde má vytetováno Wonderfull.



MOgirl Tynessa Vystudovala Střední zdravotnickou školu a živí se jako chůva.

Přivydělává si také focením, které ji velmi baví.

S přítelem žije v Jindřichově Hradci.

Starají se spolu o fenku, kterou si před rokem adoptovali.

„Začala jsem nejmenším a pak jsem šla postupně do většího, co si pamatuji. Určitě si chci nechat dodělat ruku, abych měla konečně rukáv. Mám tam opravdu málo volného místa a byla by škoda to nedodělat. No a potom se ještě chystám na záda a na nohu,“ popisuje další plány MOgirl Tynessa s tím, že její poslední inkoustový zážitek se obtiskl na hýždě. „Tam mám nápis: Yes, Sir!“ dodává.

Se svým životem je spokojená a tvrdí, že doposud neprovedla nic hrozného, za co by se musela donekonečna omlouvat. „Chovám se tak, jak chci, aby se ke mně chovali druzí,“ říká. A kde se vidí za deset let? „V baráčku s dětmi a milujícím manželem. Tak snad se mi to splní a nebudu sama,“ směje se Tynessa.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.