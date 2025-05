6:00

Léto 2025 se blíží a s ním i nová sezona a nevyhnutelná otázka: co si pořídit na sebe? A ne, není to jen o tom, jak budete vypadat na Instagramu. Plavky, které si letos vyberete, se stanou vaším outfitem na chvíle pohody i akce, v horku i u vody, při polehávání na dece i večerní procházce po promenádě. Ideálně by měly zvládnout všechno, co léto přinese. A že toho nebývá málo.