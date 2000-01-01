náhledy
Vybudoval celé město. Ne ledajaké, rovnou New York City. Všech jeho pět obvodů. Co víc, všechny jeho mosty, mrakodrapy, parky, všechny jeho domy. Na hyperrealistickém miniaturním modelu metropole pracoval Joe Macken 21 let. Chtěl milovanému městu vzdát hold. O jeho dílo si řeklo prestižní newyorské muzeum Mile.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2003 nejprve postavil most, z dřívek od nanuků. Hybrid mezi brooklynským, manhattanským, williamsburgským. Nepřežil jeho stěhování.
Autor: Profimedia.cz
Místo něj si řidič náklaďáku z balzového dřeva postavil model mrakodrapu 30 Rockefeller Plaza. Po pomyslné kolaudaci toho chtěl nechat.
Autor: Profimedia.cz
Nakonec měl celý Manhattan. Trvalo to deset let. A rozhodl se, že vdechne balzový život celému New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Dokázal to. Metropoli rozčlenil na 320 sekcí a z balzy a kartonu jí vdechl život. Drží silou lepidla a Mackenovy píle. Především však trpělivosti a konzistenci.
Autor: Getty Images
„Je to věc vytrvalosti. Prostě jsem vyřezával jeden domeček po druhém,“ cituje jej list The Guardian.
Autor: Profimedia.cz
Po 21 letech bylo hotovo. Jeho New York City se rozkládá na ploše 8 × 15 metrů, pyšní se detailem.
Autor: Profimedia.cz
Nechtěl nikoho zklamat. Jako by věděl, jaká pozornost se jeho projektu dostane! Chtěl se vyvarovat toho, že ho zhlédne někdo, kdo na něm nenajde svůj dům, a v něm svůj příběh. To proto byl tak důsledný.
Autor: Profimedia.cz
Přesto však jeho model trpí jistými odchylkami. Pan Macken je nezastírá. Například restaurace Sugar Bowl v Quneesu, kam chodil jako malý. V roce 2012 ji zničil hurikán Sandy, o čtyři roky byla postavena znovu.
Autor: Profimedia.cz
Jenže v Mackenově New Yorku je její stará verze, ze sedmdesátých let minulého století. Dopřával si ji pro sebe, pro své dětství.
Autor: Profimedia.cz
Na modelu se též potkávají stavby, které v realitě nekoexistovaly. Jsou na něm mrakodrapy The Twin Towers – i když je zničily útoky z 11. září – a rovněž budova One World Trade Center, která vyrostla místo nich.
Autor: Profimedia.cz
Je to projekt poznamenaný dynamičností. Vždyť ráz některých čtvrtí se od doby, kdy model začal stavět, změnil. Město není statické.
Autor: Profimedia.cz
U školky u parku Juniper Valey Park nechal dvorek, který tam stál, když do ní chodil jako dítě. I když zmizel kvůli pozdějšímu rozšiřování školky.
Autor: Profimedia.cz
„Nechal jsem tam dvorek jen pro mě,“ přiznal Macken při návštěvě redaktora listu The New York Times.
Autor: Profimedia.cz
A dodal: „A možná bych tam měl vrátit i hřiště. Jak nad tím přemýšlím, udělám to.“
Autor: Profimedia.cz
V červenci 2025 svůj New York předvedl na videu v síti TikTok. Stalo se senzací, dodnes ho vidělo na deset milionů lidí.
Autor: Getty Images
Neušel pozornosti proslulého muzea Mile na Páté Avenue (budova muzea je na modelu samozřejmě též).
Autor: Profimedia.cz
Jeho model si vyžádalo, Joe Macken ho do muzea převezl opatrně sám, pomalu. Ani tak se do něj nevešel celý. Kousku Staten Island a Bronxu se Mackenova metropole musela vzdát.
Autor: Profimedia.cz