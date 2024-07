Riflovinu proslavil Levi Strauss, německý emigrant, který se odolné, tvrdé látky chopil v San Francisku před 150 lety. 20. května roku 1873 uvádí firma Levi Strauss. Džíny se staly šatstvem kovbojů, posléze znamením rebelů, symbolem neformálnosti, uvolněnosti. Rozprchly se do celé společnosti a už z ní neodešly. Dnes představují byznys, který má roční hodnotu 91 miliard dolarů.

Jenže Strauss nebyl prvním, kdo džínovinu zařadil do šatníku. Dosvědčují to obrazy italského malíře, jehož jméno neznáme, proto je zatím v uměleckých dějinách zanášen pouze jako Mistr modrých džín.

Látka chudých

Dodnes se o něm příliš neví. Žil a tvořil v sedmnáctém století. Podle důkazů strávil podstatnou část své tvůrčí dráhy v severní Itálii, v Lombardii. Podle Véronique Damianová z pařížské galerie Canesso je však odůvodněné soudit, že malířské průpravy se mu dostalo jinde, uvádí list The Guardian.

Jeho tvorba nese výrazný rukopis. Zaměřuje se na chudé společenské třídy, navíc brutálně. Aby jejich bídu podtrhl, schází jeho malbám jakékoli alegorické prvky. Postavy se vynořují vlastně ze tmy, zatímco malíř upozorňuje na všechny detaily, svědčící o jejich chudobě, poznamenává portál Arts & Culture: rozpárané, děravé šaty, ztrhané tváře, dětské obličeje s předčasně dospělýma očima. Přesto ony smutné lidské bytosti zpodobňuje s citem, neupírá jim důstojnost.

Tak by zněla umělecká a humanistická recenze díla neznámého mistra. Jenže pak tu je pohled, který si všímá textilií jeho postav. Na všech obrazech defiluje modrá, tuhá látka. Chudá matka, mistrova archetypální postava, z ní má na obraze, na němž šije doma vedle dvou dětí, zástěru. Na jiném, na něm s nešťastnými potomky žebrá, má dlouhou džínovou sukni. Z téže látky je kazajka žebrajícího chlapce s kusem koláče v ruce. A potrhaná modrá látka vždy odhaluje bílá vlákna, to je podle galerie Canesso neochvějný doklad, že je to džínovina.

Galerie dokonce na speciální výstavě představila deset maleb Mistra modrých džín, které dokládají, že riflovina Leviho Strausse předběhla. Původně se obrazy přisuzovaly několika různým autorům, v roce 2004 však kurátorka Gerlinde Gruberová všechny přisoudila jednomu a témuž umělci – a nazvala ho Mistrem modrých džín.

Janov a Nîmes

Umělecký záznam přitom souhlasí s jinými doklady z historie džínoviny. S jejími kořeny se pojí Janov, který látku využíval pro pracovní námořníky a jako pracovní oděv obecně. Génius Janovanů našel v Indii indigo a proces barvení uchopil průmyslově, takže ho zlevnil, popisuje galerie Canesso. Janov měl dát džínovině i název, francouzsky se jeho jméno řekne Genes.

A potom tu je francouzské město Nîmes. Tamní tkalci se údajně snažili džínovinu napodobit, výsledkem však byla tvrdší, odolnější látka – která přinesla název denim, ze sousloví „de Nimes“, tedy „z Nimes“. I ona nacházela uplatnění jako pracovní oděv. Strausovi horníci, kovbojové, tuláci byli až další v řadě, ale do dějin džínoviny seděli naprosto přesně, ona látka byla vždy textilií pracujících tříd.

V režimu, který se pracující třídou pokrytecky zaklíná, jsou však džíny nevítané. Severní Korea je považuje za symbol západní, kapitalistické dekadence, poznamenává portál The Guardian. Když se v zemi na jaře vysílaly epizody britského seriálu o zahradničení, jeho protagonistovi Alanu Titchmarshovi důkladně rozostřila nohy, měl totiž oblečený symbol amerického imperialismu.