Zikmundovo přání dodržíme, davy tu nebudou, říká majitel jeho vily

Co jste si nestačili povědět s Miroslavem Zikmundem, než před dvěma lety zemřel?

Byl jsem mu blízko včas, abych mu snad pomohl s problémem, který ho tížil, a příliš pozdě na to, abych se ho uměl zeptat na všechno, abych mu položil ty správné otázky. Byl už příliš unavený. Přece jen jsme se intenzivněji začali setkávat poměrně pozdě, až okolo jeho stovky, takže on mě vždy požádal, ať mu řeknu, o čem chci mluvit příště, aby se na to mohl připravit. Ohledně vily jsme, doufám, probrali vše podstatné. Ale mrzí mě, že jsem s ním nestihl promluvit o tom, jak vnímal historické otázky a jaké na ně nalézal odpovědi.