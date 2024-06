Domácí mindfulness: pomocník, nebo placebo? Prověřila ji první velká studie

Základem meditace mindfulness je pozornost, vědomá, k současnému okamžiku a taková, která se vyhýbá hodnocení, jen zaznamenává. Upírat se může na tělesné vjemy, na mentální obsahy, jako jsou myšlenky, emoce, vzpomínky. „Věnovat se meditaci mindfulness se zdá snadné. Člověk se zaměří na dech a současnou chvíli, nepotřebuje složité pozice, nastavení, přístroje,“ popisuje autorský kolektiv práce, která vyšla v magazínu Nature Human Behaviour.

Všímá si faktu, že ona meditační metoda je na vzestupu. Právě i proto, že ji praktikující může podstupovat sám, bez placeného profesionálního vedení. Může se opřít o knihy, nahrávky nebo mobilní aplikace.

Přínosy meditace přitom potvrdila řada studií, dovede podle nich redukovat stres, napomáhat emoční regulaci, zlepšovat koncentraci. Nad kvalitou oněch prací se však vznášely otazníky.

Limity

Proto se je výzkum vedený Alessandrem Sparaciem rozhodl nejprve prověřit. „Zhodnotit kvalitu existujících studií skrze metaanalýzu bylo logickým prvním krokem,“ uvedl Sparacio, „cílem bylo určit, zda jsou důkazy ohledně samostatně prováděné mindfulness meditace dostatečné.“ Především chtěla Sparaciova inventura zjistit, zda domácí meditaci neschází vedení instruktorem. A rovněž, zda platí příslib, že dokáže redukovat stres, i když seance netrvají dlouho a dotyčný se jim věnuje, jak se mu vejdou do denního režimu, nepravidelně.

Sparaciův výzkum, na němž se podílelo celkem dalších jednašedesát vědců a vědkyň, přitom nepřinesl potěšující zprávu. Zjistil, že většina existujících studií má značné limity, které relevanci jejich závěrů oslabují. To však samo o sobě neznamenalo, že by meditace, kterou si řídí praktikující sám a výlučně podle svých omezených možností, bez vedení, pravidelnosti, dlouhodobosti, nebyla přínosná. Jen to zpochybnilo hodnověrnost předchozích prací, které jí certifikát prospěšnosti a účinnosti vystavovaly.

Aby jen u toho velký autorský kolektiv neskončil, rozhodl se efektivitu domácí meditace mindfulness prozkoumat sám. Zjistil přitom i to, která technika mindfulness ze čtyř zkoumaných je nejefektivnější.

Mindfulness funguje

Svou vlastní inventuru pojala práce vskutku velkoryse. Do výzkumu se zapojilo dvaatřicet laboratoří ze Spojených států, Evropy, Austrálie, zahrnul přes 2 200 účastníků a účastnic. Studie zkoumala čtyři mindfulness techniky: Tělesné skenování, kdy vnímáme, krok za krokem, své tělo, jeho vjemy, napětí anebo nepohodlí, rovněž všímavé dýchání, kdy se soustředíme na dech, jak proudí do těla a ven. Prověřovala též všímavou chůzi, kdy pozorně vnímáme své kroky a pocity v nohou, a techniku, která se zaměřuje na vděčnost, na pozitivní aspekty, které přinesl běžný život.

Účastníky a účastnice výzkumu doprovázela patnáctiminutová nahrávka Christopha Spiessense, certifikovaného instruktora mindfulness. Cvičit měli doma, před a po cvičení vyplňovali online dotazník. Výzkum zahrnoval i kontrolní skupinu, ta si místo meditace dopřávala pouze poslech příběhů.

Výsledky multistudie stoupence mindfulness naopak potěší, prokázaly, že patnáctiminutová domácí meditace bezprostředně snižovala úroveň stresu. Jako nejúčinnější se přitom zdála mindfulness, která upírala všímavou pozornost k dechu, prozrazuje web Loyola Marymount University, která se na studii podílela.

I tak má práce svoje limity, soustředila se na krátkodobý stres, ne na chronický. Opírala se pouze o hlášení sepsaná samotnými účastníky, tedy na jejich subjektivní vnímání. Nebyly tedy efekty meditace pouze produktem očekávání? Otázek je víc. „Jak ovlivňují efektivitu meditace odlišné osobnostní typy? Co se děje s dlouhodobým praktikováním meditace mindfulness?“ ptá se Sparacio na webu MedicalXpress.

Výzkum svého týmu uzavírá s vědeckou opatrností: „Zatímco lze předpokládat, že je domácí meditace mindfulness obecně účinná, lidé, kteří se ji snaží aplikovat do svých životů, by to měli dělat promyšleně a ony otázky mít na paměti.“ V plánu má nyní Sparacio další výzkum. Měl by zhodnotit dlouhodobé účinky mindfulness a rovněž její fyziologické efekty.