Začněme rvačkou v krčmě U Svobodů, kterou Mikuláš Dačický zaznamenal ve svých Pamětech: „Pan Šťastný Novohradský z Kolovrat, přijev do města Hory Kutny, dav zoumyslnou příčinu a sekaje na mne, mne zranil. Jemu když jsem se bránil, jest mimo chtíč a naději mou zabit.“ Kutnohorský trestní tribunál však nevěřil, že se jednalo o nešťastnou událost, a tak skončil Dačický v šatlavě.
Dědic několika středočeských vesnic a podílu v kutnohorských stříbrných dolech začal mít finanční potíže. Vyřešil je však s lehkostí sobě vlastní: oženil se.