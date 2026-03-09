Mám nejmenší penis na světě. Dokažte mi opak, vyzývá Američan

Přinesl mu trápení. To jeho nepatrná velikost mu dala svízelný život, dostal na ni dokonce lékařský certifikát. K věci se však staví srdnatě, chce napomoct osvětě o situaci mužů, jako je on. Pánů s mikropenisem. Skrz výzvu. Dokažte mi, že nemám nejmenší penis na světě, volá na všechny muže Michael Phillips ze Severní Karoliny.
Vystoupil veřejně, doslova před celým světem. Michael Phillips se přihlásil k mikropenisu. Kvůli osvětě

„Byl jsem na střední, stýkal jsem se holkami. Myslel jsem, že dospívám opožděně, že jednou snad bude mít normální velikost. Nikdy se to však nestalo,“ líčil osmatřicetiletý muž v ranním pořadu stanice ITV.

Dodal, že vždy bylo obtížné se někomu svěřit. Spíš nemožné. „Nechával jsem si to pro sebe, když jsem byl náctiletý i po dvacítce, byl jsem pořád single, i když jsem měl přátele. Nerozuměli tomu, proč nechodím na rande, ale nechtěl jsem to řešit,“ přiznal. O svém trápení mlčel.

Jak velké ono trápení je, nakonec prozradil – celému světu. Je nepřímo úměrné velikosti jeho penisu. Je velké tak, jak je jeho úd malý. A jeho penis měří 0,97 centimetru, uvádí list The Guardian. Ani ne centimetr. Když je ovšem v erekci, v plné erekci. Jinak není větší než nehet jeho malíčku, jak výmluvně ukázal v rozhovoru pro kanál TMZ. Je to tedy velké soužení.

V rozhovoru ovšem vyzradil, že lékaře kvůli svým strastem vyhledal velmi nedávno, až v roce 2025. S otázkou, dá-li se něco dělat. Slibné odpovědi se nedočkal, prý spíš otázky, proč nepřišel dřív. Na onen dotaz zase nemohl dát příliš uspokojivou odpověď Michael Phillips. Nevěděl jsem, že bych kvůli tomu lékaře vyhledat měl, vyložil prý.

Poté, co od lékařů dostal certifikát o svém mikropenisu, však ví, co dělat.



9. března 2026

