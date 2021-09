V okovech úspěchu. Miško je šťastný, říká otec, který synovi naplánoval život

S ženou Lenkou jste se rozhodli vychovávat vašeho syna Miška, jemuž je dnes sedm let, podle metody Kamevéda. Tu vyvinul Pavel Zacha, když vychovával svého syna, dnes úspěšného útočníka NHL. Jak jste k tomu dospěli?

Vždycky jsme s manželkou měli jasno v tom, že svému dítěti chceme věnovat maximální množství času. O Kamevédě, respektive knize Jak vychovat šampiona, kterou Pavel Zacha napsal, se mi náhodou zmínil kamarád. Když jsem si ji přečetl, došlo mi, že to je přesně to, jak bych chtěl dítě vést, že mu můžu dát daleko víc, nejen maximum času, ale taky ten čas co nejefektivněji využít. Připravit ho co nejlépe pro život, udělat z něj lepšího a šťastnějšího člověka.

A to je právě ten princip – nezakázali jsme mu to, ale učili jsme ho, že to není zdravé. A on už teď sám dokáže vyhodnotit, jestli si může dát, nebo ne.