Lidi, ovce, litry piva. Mezopotámská říše byla posedlá byrokracií

Je to něco jako excelové tabulky o stavu impéria. Ve staromódním vydání. Čtyři tisícovky let staré kamenné tabulky vypovídají o životě dávné Mezopotámské říše. Do nejmenších detailů. Tak titěrných, že sdělují, že země byla skutečně posedlá byrokracií. Kromě toho přinášejí překvapivou zprávu o postavení žen.