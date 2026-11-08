Začalo to v dubnu 1987, kdy byla část posádek lodí kotvících ve Veracruz stižena úpornými zažívacími obtížemi. Křeče a slabosti, které epidemicky zažívali námořníci, nebyly podobné běžné otravě jídlem. Palubní medici zděšeně hovořili o nemoci z ozáření. Viceadmirál Manuel Rodríguez Gordillo, náčelník štábu 3. námořní zóny, se tedy z vlastní iniciativy pustil do pátrání. A přišel na to, že pochybení nevězí tak docela v přístavní kuchyni.
Ač se sám ozářeného mléka nenapil, stal se jednou z jeho obětí. Pravda a varování, které chtěl vyjevit, nikoho nezajímaly. Ti, kdo o importu mléka rozhodovali, totiž o jeho radioaktivitě věděli.