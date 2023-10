Svezeme se metrem. Maraton v Mexiko City čelí skandálu s podváděním

Od roku 1983, kdy se konal poprvé, je Mexico City Marathon už tradicí. Za posledních čtyřicet let se běžel devětatřicetkrát. Jedinou vynucenou přestávku absolvoval v roce 2020, kvůli pandemii koronaviru. Kromě pravidelnosti si reputaci ve světě vytvořil i nebývale vysokou účastí. Na startovní čáru se u památníku Hemiciclo a Juárez v Alameda Central každoročně staví skoro 30 tisíc běžců v různých kategoriích.

Běží tu lidé ze šedesátky zemí světa, na trase se zvlněným horizontem musí prokázat nemalé odhodlání a fyzickou výdrž. S principy fair play se však nepotýkají se ctí.

Za poslední léta se totiž maraton proslavil největším počtem udělených diskvalifikací. Nebývá to přitom pochybení několika jednotlivců, ale masová záležitost. V roce 2017 tu pořadatelé nechtěně pokořili rekord, když z výsledkové listiny dobíhajících běžců museli vyřadit 5 806 účastníků. Podváděli. O rok později se situace opakovala, diskvalifikováno jich bylo 3 090.

Naštěstí se vylučování podvodníků a podvodnic netýkalo profesionálních běžců ani účastníků ze zahraničí. Ale pověst závodu, kterému Mezinárodní atletická asociace udělila zlaté hodnocení, tudíž se tu zaběhnutým skvělým časem můžete kvalifikovat na olympiádu a světové poháry, notně utrpěla.

Na letošní běh se proto pořadatelé dobře vyzbrojili. V tiskovém prohlášení dopředu varovali, že „sportovní institut Mexiko City okamžitě přistoupí k identifikaci případů, kdy účastníci projevili během závodu nesportovní chování, a bude jim anulovat registrační časy“.

Co to obnášelo v praxi?

Důvěřuj, ale prověřuj

Pořadatelé všechny účastníky vybavili před vypuštěním na trať povinnými běžeckými náramky. O tom, že v nich jsou čipy a že vytyčenou trasu závodu lemovaly v pětikilometrových odstupech boxy se senzory, které snímaly průběh závodu, už však pomlčeli.

Trasa každého běžce se tak dala poměrně podrobně zmapovat. Byly vidět mezičasy, rychlost. To, jak s postupem k cíli získává nebo ztrácí tempo. Očekávalo se přitom, že maraton, náročnou zkoušku fyzické a psychické odolnosti, profíci zvládnou zaběhnout kolem dvou a půl hodin, amatéři v čase zhruba o dvě hodiny delším.

Předpokládalo se, že když by neznámý amatér dobíhal do cíle v čase srovnatelným s profesionálními běžci, řekněme z Keni, podívali by se pořadatelé na jeho průběžný záznam. Minulé maratony v Mexiko City už totiž ukázaly, že si běžci lační nesportovního vítězství umí k medaili dopomoci taxíkem, hromadnou městskou dopravou, jízdou na kole. Nové opatření s náramky mělo takovým excesům předcházet.

Jak se však ukázalo, pro zlepšení reputace závodu to nakonec nebylo tím nejšťastnějším nápadem. Pravda bolela.

Světový rekord v podvádění

Důsledná kontrola běžeckých záznamů totiž potvrdila, že si letos zkrátilo trasu, respektive neproběhlo všemi kontrolními body na trati, více než 11 tisíc běžců. Prakticky každý třetí sportovec tedy podváděl.

Sportovní institut Mexiko City teď čelí hrozbě odebrání zlatého hodnocení Mezinárodní atletické asociace, riziku zásadního propadu v mezinárodním významu, ústupu přízně sponzorů. Pořadatelé také musí do další sezony vyřešit, pro koho je vlastně jejich maraton určen. Férových běžců mezi amatéry totiž kriticky ubylo.

Veleslavný Mexico City Marathon čelí skandálu, který svým rozsahem nemá v historii moderního sportu obdoby. A je to pro organizátory velká výzva. Stejně jako závod otestoval sportovního ducha běžců, teď testuje smysl pro hodnoty fair play samotných pořadatelů.

A zatím se nezdá, že by se k tomu pořadatelé maratonu dokázali postavit úplně zpříma. Zatímco ještě tři dny po ukončení závodu byla stanoviskem pořadatelů diskvalifikace všech běžců, jejichž záznam z trati byl nekompletní, už po týdnu začali hovořit o možné chybovosti kontrolních náramků. A 7. září pak Carlos Ochoa, koordinátor komunikace maratonu, označil údaj o 11 tisícovkách podvádějících za smyšlenku. Závod prý nakonec nedokončily jen asi dvě tisícovky běžců, kvůli podvádění prý bylo nakonec vyřazeno „jen“ 1 806 účastníků.