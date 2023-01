Příběh za slavným memem: Smolař Brian chtěl zkazit školní focení

Pravidelné focení do školní ročenky přijímali na Arcibiskupské střední škole v ohijském Hobanu s až obřadní vážností. A právě proto se onen slavnostní den rozhodl šestnáctiletý Kyle Craven narušit skromnou nevážností. Prostor pro personální rebelii měl pramalý, ustrojení vzorného žáčka, košili s límečkem, kousavý svetřík a sestřih podle hrnce mu pro slavný den vybrali jeho rodiče velmi striktně. A nad spořádaným průběhem focení bděla obávaná ředitelka školy.

Craven musel pracovat s tím, co měl k dispozici. Začal tedy tím, že než se v tělocvičně usadil na stoličku před fotografa, strávil na chodbě dlouhé minuty drhnutím onoho kousavého svetru o svůj obličej. Jeho tváře tak získaly dokonalou barvu přezrálého rajčete. Pak už jen stačilo nasadit ten nejpřitroublejší výraz, který ho zrovna napadl, variaci na široký americký úsměv, při němž odhalil blyštivá rovnátka, trochu se nahrbit a bylo to.

Improvizovaná mise, která měla ubrat vážnosti školnímu focení a znesvětit školní ročenku, se nicméně nezdařila. Craven se pod dozorem ředitelky musel vyfotit ještě jednou, už bez pitvoření, po škole.

Nicméně původní snímek mu zůstal na památku a se svým spolužákem Ianem Davisem si ho oskenovali. Zapomněli na něj. Davis s ním vyrukoval až o sedm let později, když památnou fotku sdílel v rámci platformy Reddit – doplnil ho vtipným popiskem, aby pogratuloval Cravenovi k opožděnému dosažení řidičského průkazu. Tato makrofotka s přípisem „Jízdy v autoškole – a hned řízení pod vlivem“ ještě lavinu pozornosti nestrhla. Záhy se však dočkala řady modifikací od tvůrců pošetile zábavného obsahu na vlnách internetu.

Snímek se stal memem, grafickou hláškou, žijící svým vlastním životem.

Umře mu i kámen

Známý je jako Smolař Brian (Bad Luck Brian) a v poměrně ustáleném krátkověkém uspořádání popisuje strasti života nepříliš vzhledného chlapce, jemuž se prostě nedaří nic, na co jen sáhne. S odzbrojujícím úsměvem vám v zadýchání sděluje, v čem zase selhal.

Nadneseně řečeno, pokud by se Smolař Brian ztratil v poušti a zázrakem by našel vodu, je velmi pravděpodobné, že se v ní utopí. Přiznejme, že vtípky napojené na tento mem nejsou zrovna jemného ražení, běžně zahrnují flatulenci, erekci, sexuální dysfunkce, inkontinenci. I tak zůstává Smolař Brian nezdolným symbolem veselé smůly. I když je vtipná jen proto, že se nestala vám, ale jemu.

Při tom všem je však Smolař Brian nezdolný. Ať už zaspí ve třídě (aby se mu přitom zdály vlhké sny), nebo je vyvolán k tabuli (ale má erekci), zůstává sám sebou. Jeho repertoár je neomezený. Pokud se vydá na svou první plavbu lodí, dá se tušit, že se bude plavit na Costa Concordia. Jedinou valentýnkou, kterou dostane k svátku zamilovaných, bude soudní zákaz přiblížit se k milované osobě. Při plánování vlastní oslavy narozenin nebude mezi pozvanými. I kdyby měl místo zvířecího mazlíčka jen kámen, uteče mu nebo zemře. A když se bude vracet ze školy, je dost možné, že ho cestou přepadne smečka vlků. Ne, neroztrhají ho, jen znásilní.

Tendence posunout jeho smůlu na vyšší level je u tohoto memu trvalá. Jakmile je nějaká situace dostatečně trapná a jakkoli nepravděpodobně tragická, přihodí se právě jemu.

Kluk z plakátu

Fotka, která vznikla v roce 2005 během školního focení, se v lednu 2012 začala stále častěji objevovat na platformách jako 9gag, Pinterest či 4chan, referovaly o ní kolekce na Buzzfeed a Funny or Die, pronikala v diskuzích na Facebook. V roce 2013 to byl hit a své fanoušky si podržel minimálně do roku 2017.

Kyle Craven původně nežádané popularity neželel, své vteřiny slávy dokázal pohotově zúročit. Zahájil kariéru na sociálních sítích jako YouTuber. A coby tvář „nejnešťastnějšího mladíka celého internetu“ začal propagovat nejrůznější firmy a jejich produkty. Populární byla kolekce triček a plyšáků s jeho obličejem, které prodávaly řetězce Walmart i Hot Topic. Spolupracoval na reklamní kampani pro McDonald ‘s, v roce 2018 pak pro automobilku Volkswagen.

Ikonický Brian je tedy možná nekonečný smolař, ale Kyle Craven měl díky němu pořádné štěstí. Za smluvní licence z prodeje předmětů s jeho tváří a za tantiémy z reklam už inkasoval desetitisíce dolarů.

V současnosti stále žije v rodném Cuyahoga Falls ve státě Ohio, zaměstnán je jako provozní ředitel ve stavební společnosti svého otce. Firma se, ve vší důstojnosti, zabývá stavbou kostelů. A teď už třiatřicetiletý Craven to žádnými vtípky nesabotuje.