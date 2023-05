Příběh za memem. Z policejní kartotéky rovnou na přehlídková mola

Příběh údajně toho nejvíc sexy kriminálníka převyprávěla média už mnohokrát. Často ovšem bez detailů, které jej vykreslují v méně lichotivém světle.

Faktem je, že dnes devětatřicetiletý Meeks dřív skutečně nebyl žádný dobrák. Poprvé se do kalifornského kriminálu podíval krátce po svých osmnáctinách. Na čtyřiadvacet měsíců. Za to, že zmrzačil o dva roky mladšího chlapce. Dokázali mu i podíl na loupeži. S jeho okamžitou nápravou to nebylo moc divoké. Stal se totiž členem gangu Crips, respektive jejich pobočky North Side Gangsters. Pobyt ve vězení se mu stal maturitou, vstupenkou do světa zločinu.

Ke kšeftům s drogami, k vydírání, vybírání výpalného, neutuchajícímu pouličnímu násilí. Nedá se ani říct, že by to v jeho rodině bylo něco až tak mimořádného. Jeho otec si tou dobou odpykával trest 33 let za brutální vraždu a znásilnění. Matka byla závislá na heroinu a do vězení se také podívala vícekrát. Jeho sestra měla v trestním rejstříku delikty spojené s držením drog a Emery, Jeremyho mladší bratr, si už odpykal svůj první trest za ozbrojenou loupež.

Výjezd za bouchačkou

Rytmus Meeksova života nezměnilo ani to, když se ve čtyřiadvaceti letech stal otcem. V noci 18. června 2014 se vydal na noční projížďku, podle vyšetřovatelů si zajel ke kumpánům pro zbraň, cestou zpět ho i s nebezpečným nákladem zadrželi.

Nepomohlo mu, že se k poloautomatické pistoli ráže .45 v kufru jím řízeného auta neznal. Byla to zbraň s předlouhou historií, propašovaná do Kalifornie za účelem spáchání loupeže. Onen přeshraniční kontext pak vystavěl základ pro federální případ. U soudu, kam se dostavil jako již jednou trestaný za nelegální držení zbraně, přípravu loupeže, vzpírání se zatčení, pouliční terorismus neboli ohrožování veřejné bezpečnosti a další obvinění, se shledal s dalšími třemi zločinnými společníky.

Důkazní materiál dodaly prohlídky na jedenácti adresách, při nichž byly zadrženy další zbraně. Brokovnice, lovecká puška s dalekohledem, automatická puška. Vypadalo to s ním bledě, protože byl označen za mozek připravované akce. A jen s největším nasazením právníků se z toho pro něj podařilo vytlouct jen 27 měsíců za mřížemi ve federálním nápravném zařízení v Mendotě, rozšířených o pět set hodin dobrovolné protidrogové terapie.

Návladní, žádající mnohem přísnější trest, tehdy argumentoval tím, že recidiva je u Meekse velmi pravděpodobným scénářem. Mnohem později, když už byl na svobodě, i sám Meeks připouštěl, že by to tak nejspíš dopadlo.

Jenže i v životě kriminálníka může dojít k zásadnímu obratu.

Jedna jediná fotka

Tentokrát tím byl snímek, který v rámci standardního procesu pořídil do kartotéky fotograf z policejní stanice ve Stocktonu, hned po Meeksově zadržení. Druhý den se totiž fotkou policejní oddělení – ve snaze ukázat veřejnosti, jak efektivně bojuje proti pouličnímu násilí – pochlubilo na svém facebookovém profilu.

Snímky zbraní ani ostatních kriminálníků uživatele sociální sítě tolik nezaujaly. Ale ostře řezaná tvář modrookého drsňáka s plnými rty vyvolala rozruch.

Rozruch vlastně není přesné slovo, protože tisíc lajků a 16 400 komentářů v průběhu osmačtyřiceti hodin je pozornost, kterou si dosud na profilu policie ze Stocktonu nevydobyl žádný příspěvek. Fotku pak zveřejnilo internetové zpravodajství Fox40 News, kde fotka nasbírala 301 tisíc lajků za čtyřiadvacet hodin, a záhy se Meeks jako nebývale pohledný padouch stal hvězdou zpravodajských relací.

V cele se od spoluvězně dozvěděl, že se jeho fotka stala virální. „Vůbec jsem netušil, co to virální znamená, málem to skončilo rvačkou,“ připustil Meeks. Když pak předstoupil před soudce, netušil, že je jeho vězeňské foto už známé na třech kontinentech a jeho fanynky se dají počítat na tisíce.

Pozor na mýdlo ve sprše

Virtuální zájem se neomezil na sdílení jeho fotky a komentáře pod nimi. Internet zaplavily textové popisky přiložené k fotografii. Některé pozitivní, například: „Zatčen proto, že je nepřiměřeně sexy“, jiné ironické: „Najde si cestu do tvého srdce – vězeňskou kudlou vyrobenou z nabroušeného zubního kartáčku“.

Z Jeremyho Meekse se v průběhu několika málo dní, které strávil za mřížemi, stal mem. O svou slávu se nikterak nezasadil, popularita na internetu rozhodně nebyla jeho cílem. Přesto si ji pro sebe uloupil.

Memy hlásily, že si tento hezoun nemůže ve vězení dopřát sprchu bez uklouznutí, protože ostatním vedle něj neustále padá mýdlo. Případně že okrade i muže o jejich heterosexualitu. Nebo že se ženy chtějí zastavit v jeho cele pro jeho „smrtící“ injekci. Jiní vtipálci tvrdili, že se klidně může zastavit je okrást i několikrát denně – a vinen má být jen tím, že jim zcizil jejich srdce.

Na Twitteru se mezitím objevilo několik jednoduchých fotomontáží, které jeho portrét přiřadily k reklamám známých módních značek. Ony obrázky, na nichž se Meeks stal tváří značek jako Dolce&Gabana, Calvin Klein nebo Hugo Boss, lze dnes vnímat jako věštecké.

První kontrakt a úspěch

První předběžnou nabídku, od kalifornské modelingové agentury Blaze Models, obdržel Meeks už po pěti dnech v cele. „Vůbec jsem netušil, co je to kontrakt. Byla to vlastně první pracovní smlouva, kterou jsem v životě držel v ruce, a nechápal jsem, co to je,“ vypráví Meeks.

Přišlo mu jako vtip, že by mu někdo nabídl třicet tisíc dolarů za to, že se nechá párkrát vyfotit. Policejní orgány státu Kalifornie tento nebývalý zájem o vězně nesly dost nelibě. Upozorňovaly na to, že propustit trestance jen na základě jeho fyzické atraktivity rozhodně není ukázkou spravedlnosti.

Ale co naplat, Meeks se líbil a ve vězení ho častěji navštěvovali reportéři než jeho rodina.

Za mřížemi nestrádal. Dopisy, které mu chodily do vězení, mu vězeňská služba nosila po pytlech. A bylo to často divoké a intimní počtení. Nechyběla v nich vyznání, žádosti k sňatku a spousty odvážných fotek. „Děkuji všem, které mi je posílaly, rozhodně mi ve vězení ukrátily čas,“ komentoval to později.

Propuštěn z vězení nakonec byl po třinácti měsících, po odpykání poloviční délky trestu.

V předčasném propuštění hrálo roli i to, že mu na svobodě garantovali zaměstnání a nový směr života. První modelingový kontrakt podepsal v zastoupení agentury White Cross Management a vzápětí se stal hlavní hvězdou New York Fashion Weeku, kde představil kolekci oděvů značky Phillipp Plein.

Stal se celebritou, vyhledávaným modelem. Zahrál si už v jedenácti filmech a seriálech, včetně kriminálek, o smlouvy nemá nouzi ani dnes. Připouští, že nabytá sláva za něj nevyřešila všechny jeho životní trable. „Pořád jsem měl otce ve vězení, který si odpykával doživotí. Pořád jsem měl matku závislou na heroinu a já a můj bratr a sestry jsme se potýkali s životními útrapami,“ popisuje. „Ale najednou tu byly nové vyhlídky.“

Jeho snímek ze zadržení, který se stal memem, mu dokonale převrátil život.