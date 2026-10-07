Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla

Jejich komunity ukrývaly Apalačské hory, na pomezí Tennessee, Virginie, Severní Karoliny. Nesli příjmení jako Gibsonovi, Mullinsovi, Weaverovi, Bowlinovi, Bunchovi, Denhamovi, křestní jména jako Mahala, Eulalia, Canara, Deniza, Sylvester, Sarelda.
Výrazní však byli především něčím jiným. Jejich širší rodiny na první pohled upoutávaly neobvyklostí, která nešla přehlédnout: byli v nich lidé s bílou pletí i tmavou, s rovnými vlasy i zakroucenými. Sestry a bratři, sestřenice a bratranci jako by pocházeli z jiných ras, byť měli rodiče a původ tentýž.
Melungeonové. Lidé mnoha tváří
Pro okolní svět to byl úkaz. Nevysvětlitelný. Dávali jim různá jména, Černí Holanďané, Černí Němci. Nejčastěji však melungeonové. Poprvé je ono označení doloženo z roku 1813, jak uvádí Tennessee Encyklopedia, oněm lidem bylo vypáleno jako cejch. Bylo urážkou, dali jim ho pravděpodobně francouzští osadníci, odkazovalo na francouzské slovo „mélange“, znamená „smíšeninu“, především však říkalo: jste jiní.
Nakonec pro sebe onu nálepku přijali. Stali se melungeony.
Jenže tu otázku oo slovo, kterém jim dalo společné jméno, nezodpovědělo: odkud se vlastně vzali?
Sami sobě dávali různé odpovědi. Odkazovali se na portugalské námořníky, někteří se dokonce nazývali Portugalci. Podle autorky série článků z listu The Arena, obvykle rasistických a stereotypizujících, Allen Dromgoole z konce devatenáctého století se vztahovali k mýtickému portugalskému předku jménem Dennham (a byli, soudila, zdegenerovanou, zaostalou populací).
Jiní se odvolávali na svůj údajný turecký původ, další na kořeny v čerokézských kmenech. Jiné zkazky o jejich původu byly ještě spekulativnější, odvážnější, romantičtější, figurovaly v nich ztracené civilizace, prastaré tajemné komunity.
Jenže nic z toho melungeony neochránilo před surovou realitou.