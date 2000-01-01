Nechala se oslavovat jako sexuální objekt, ztělesnění sexuality. Médiím předhazovala bizarní komentáře. Nakonec vyjevila, že to vše byl jen její konstrukt. Že hrála roli, kterou si pro Hollywood a publikum sama napsala. Aby tak uchránila samu sebe. Možná to však byl jen způsob, jak se stát celebritou v intencích jednadvacátého století. Megan Foxová slaví čtyřicet let.
Začněme rovnou výpovědí, kterou nabídla v roce 2009 listu The New York Times. „Naučila jsem se, že být celebritou je jako být obětním beránkem. Bez ohledu na to, na jak vysoký piedestal vás postaví, jednou vás strhnou dolů. A já jsem vytvořila postavu, kterou jsem jako oběť nabídla,“ líčila.
Oběť, kterou Hollywoodu, médiím a publiku nabídla, měla podobu naprosto sexualizované, sebevědomé, prostořeké, bláznivé ikony. Jednou v rozhovoru detailně probírala svůj vztah s ruskou striptérkou Nikitou, jindy označila rodinný Muzikál ze střední za film o pedofilii.
A na piedestal, o němž mluvila, se nechala vynášet jako sexuální ikona, nejvíc sexy žena na Zemi, i tak se o ní psalo.
Jinými slovy: přiznávala, že všechna její sexualita, vystavování nahoty, prostořekost, všechny skandální anebo bláznivé, neuvážené výroky, že to vše byl jen výmysl, póza.
„Uprostřed všeho toho šílenství jsem skrytá. Taková je skutečnost. Nikdo mě nenajde.“ Byl to dočista umělý konstrukt s cílem bránit své autentická já. A taky zaujmout, stát se celebritou.
Zafungovalo to.
Narodila se 16. května 1986, od tří let žila s matkou a nevlastním otcem, přísným, tvrdým, náboženským, prudérním, utlačovatelským. Nesměla si domů vodit kamarádky, byli jí zapovězení hoši. Dvanáct let chodila na katolickou školu.
Na střední se neměla lépe. Víc si rozuměla s chlapci, měla výbušnou povahu, dívky s ní nevycházely.
Byla to vzdorovitá holka. „Nenáviděla jsem autority, ty, co mně říkali, co mám dělat. Chtěli, abych byla konzervativní, jenže když jsem byla dítě, byla jsem posedlá tím, vypadat jak Barbie. Nosila jsem ty nejmenší šaty, co jsem našla,“ vzpomínala.
Od čtrnácti si bez dovolení brala matčino auto, snášela tresty, dělala to dokola. Vzpurná holka.
A měla svůj dětský, holčičí sen. Když jí bylo asi pět, viděla Čaroděje ze země Oz. Rok se dožadovala, aby jí říkali Dorotka, podle hlavní postavy. Když jí vysvětlili, že Dorotka není skutečná, že ji hraje herečka, věděla, co s tím: stane se tedy herečkou.
Vlastně jaksi holčičkovsky ke svému vztahu k profesi přistupovala už jako slavná herečka. „Nevím, jestli mám talent, nevím, co zvládnu, nezvládnu, co můžu dělat, co nemůžu,“ přiznávala. „Ale už jako dítě jsem měla v hlavě, že mám dělat právě tohle. Tak jsem to udělala.“
Od třinácti dělala modelku, v patnácti se objevila poprvé před kamerou. V osmnácti hrála významnou vedlejší roli ve Zpovědi královny střední školy. „Hrála jsem děvku, samozřejmě. Vždycky jsem hrála děvky, blond holky jsou sladké hlavní hrdinky, černovlásky jsou sexy děvky,“ popisovala.
Sex jí provázel i jako hlavní postavu filmuj Jennifer´s Body – Bacha, kouše!. Hrála velmi sexuální středoškolskou dívku, která se stala zombie: aby přežila, musela se živit lidmi. Pochopitelně si vybírala muže, sváděla je a jedla.
Film naprosto propadl. Byl to krach. Jenže – byl to krach jako snímek nabízený jako film pro mladé muže. Později ho přeformátovala feministická kritika: jako film o jinakosti, ženské subverzi, vzpouře, solidaritě.
Tak to viděla i Megan Foxová: jako film o girlie power, o tom, jak strašlivé holky dovedou být. Filmem prý chtěla říct: „Je OK být jiné, než co se od vás očekává.“ Propadáku se nedivila, středostavovská Amerika to nemohla pobrat.
Média se začala plnit jejími bizarními citáty. O tom, že jejím tajemstvím je „sebevědomá, mocná vagina“, o tom, že sáhnout na veřejnosti přes kalhoty příteli na penis, je povolená legrace.
Že nemá přátele a žádné nepotřebuje, že nepotřebuje ani vycházet z domu. O tom, jak doma neuklízí a nesplachuje toaletu. Že je psychotická.
Že má libido patnáctiletého chlapce, že je neustále plná chtíče. Že je bisexuální. Že je trans.
Všechny takové výroky, plus její „ideální“ krása, plus něco nahoty rovná se: sláva, status celebrity.
Skrývalo se za tím něco, nebo tak prostě jen tryskala autentická sexualita a prostořekost?
„Je ukázněná, trochu ostražitá. Zodpoví každou otázku, ale skutečnému dialogu vzdoruje. S Foxovou to není konverzace, ale prezentace,“ shrnula své pocity autorka článku v The New York Times Lynn Hirschbergová.
Napsala tehdy, že Megan Foxová je skutečně mazanou liškou. Umně například využila toho, že Amerika má ráda nástupce filmových ikon. Když hledala náhrada za Angelinu Jolie, Megan se nabízela. Asi by k ní byla přirovnávaná tak jako tak – jenže Megan Fox onen proces uspíšila, píše novinářka.
Megan Foxová se onomu odhalení nikdy moc nebránila.
Líčila, že studovala, analyzovala hollywoodské celebrity, co jim pomohlo na cestě vzhůru, v čem selhaly.
Nejprve, jako mladinká spíš instinktivně, poté docela vypočítavě, se rozhodla dát Hollywoodu, co chce. Cestu na výsluní si rozhodla udělat jako sexualizovaná a prostořeká holka.
„Všechny ženy v Hollywoodu jsou sexuální symboly. Prodávají vás. A stojí to na sexu. Je to OK, když to umíte použít,“ míní.
Vysvětluje, že samu sebe začala hrát jako roli. Studovala to, „Celý svůj život žila tak, jak hrála své jiné postavy. A to byl její obranný mechanismus,“ říkala o Marilyn Monroe. Stejně tak se to prý rozhodla dělat sama.
Mnozí upozorňují, že své soukromí si opravdu střeží. Vlastně skrze bulvár, s jeho pomocí, čas od času mu něco předhodí – aby měla klid.
Klid na svůj život, je pro ni prý přednější než kariéra. Ostatně, ceny její filmy ani výkony příliš nesklízejí. Pár cen utržila, byly však mezi nimi i ty za ostudné výkony.
Jako by mezi jejím osobním a veřejným životem byla hranice. V médiích bývalá provokativní, umluvená, v civilním životě, ale ani v hereckých projevech nijak troufalá není.
Jako celebrita je skutečně mediální postavou jednadvacátého století, je artificiálním konstruktem vytvořeným pro šíření ve věku internetu, shrnuje model Megan Foxové kniha Hollywood 21. století. Jenže konstatují: Její problém je, že onen konstrukt v myslích publika zabral místo skutečné osobě, a jakmile se mediální postava zavede, je těžké ji rekalibrovat.
Sama Megan Foxová ostatně o rizicích nejspíš ví. „Marilyn klopýtla a ztratila cestu. Nechala se přemoci postavou, kterou vytvořila,“ shrnula, co si ze svého studia o osudech a strategiích slavných odnesla.
