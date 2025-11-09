Toho říjnového rána bylo neobvykle teplé počasí a ajťák Aaron Kreifels vyrazil na cykloprojížďku do rovinaté krajiny za městem Laramie. U plotu jedné opuštěné farmy spatřil něco, co vypadalo jako strašák. Asi nějaký halloweenský vtípek, pomyslel si, ale pak si všiml, že na znetvořené tváři se odráží slunce od fleku čerstvé krve. Teprve pak pochopil, že má před sebou těžce zraněného člověka v bezvědomí.
Místní policie ho několikrát přistihla na místech, kam se svými zákazníky chodili mužští prostituti – těžko tak mohl být homofob.