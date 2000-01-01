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Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala zavléct do rejdů tajných služeb. A nedovedla v nich přežít. Narodila se před 150 lety, 7. srpna 1876.
Autor: Profimedia.cz
Exotické jméno Mata Hari znamená v malajštině „jitřní slunce“ a zapadá do fiktivního životopisu, jímž se prezentovala. Měla být dcerou indického bráhmana a bajadéry, chrámové tanečnice. Ve skutečnosti se však narodila jako Margaretha Geertruida Zelleová v rodině nizozemského obchodníka s klobouky.
Autor: Profimedia.cz
Asie se však dotkla, se svým mužem, armádním kapitánem Rudolfem MacLeodem žila na Sumatře a Jávě. Nešťastné manželství však opustila a v roce 1902 nebo 1903 se vrátila do Evropy. Nastoupila kariéru orientální tanečnice a hostovala na mnoha velkých scénách.
Autor: Profimedia.cz
Stala se z ní hvězda, jejíž aura byla vyšperkovaná i vymyšleným životopisem a legendami. Zaplavovaly ji pozvánky na vystoupení, otevíraly se jí dveře do vysoké společnosti. Mata Hari září, fascinuje, oslňuje. Svádí. Je jako doma v obou polohách, v roli tanečnice i kurtizány.
Autor: Profimedia.cz
Propuká však první světová válka. Do života tanečnice, jejíž umění začíná pohasínat, vtrhne mezinárodní konflikt s tragickými následky. Na začátku všeho stojí německý agent Karel Krämer.
Autor: Profimedia.cz
To on si svůdnou krásku s kontakty ve vrchních společenských patrech vyhlédne jako nadějnou špionku pro Německo. Mata Hari na finanční nabídku slyší. Ostatně, její kariéra má vrchol dávno za sebou a skomírá, kritici jí vytýkají bulvárnost, lascívnost. Její smlouvy s divadly se ruší, trápí ji dluhy i konfiskace šperků.
Autor: Profimedia.cz
Již dlouho vysokou společností proplouvá spíše jako kurtizána, která střídá armádní důstojníky, bankéře a politiky, než jako tanečnice.
Autor: Profimedia.cz
I proto nakonec Krämerovi kývne na nabídku stát se špiónkou. Dostává prvních 20 tisíc franků, neviditelný inkoust a krycí jméno H 21.
Autor: Profimedia.cz
Na poslání agentky však nemá. Je příliš naivní, své poslání si romantizuje. Není onou rafinovanou, prohnanou, chladnokrevnou špiónkou, kterou z ní vykouzlí legenda. Je vlastně spíše neschopná, nevyplácí se. „H 21 byl můj největší omyl,“ prohlásí o ní agentka Elsbeth Schraugmullerová, která ji do výzvědného řemesla zaučovala.
Autor: Profimedia.cz
Na věci nic nemění, že si Matu Hari nakonec jako agentku vyhlédla i Francie. Naivní kráska tak došla statusu dvojí agentky, ovšem ani Francii nebyla schopna dodávat kvalitní informace.
Autor: Profimedia.cz
Na svou nebezpečnou hru nakonec doplatila. V roce 1917 došly francouzské úřady k závěru, že Němcům vynáší tajné informace a zatkly ji. Před soud ji postavily za to, že způsobila smrt přinejmenším 50 tisíc francouzských vojáků.
Autor: Profimedia.cz
Podle historiků byla obžaloba přehnaná. Mata Hari se spíše stala, v době významných vojenských ztrát Francie a rostoucí nespokojenosti vojáků i veřejnosti s válkou, obětním beránkem. Její odsouzení mělo zakrýt vojenské neúspěchy i nekompetentní rozhodnutí, která stála životy vojáků.
Autor: Profimedia.cz
K rozsudku smrti však pomohlo i fanfarónství a lži obžalované, jimiž se do svých výpovědí v procesu, v němž proti ní scházely přesvědčivé důkazy, sama zaplétala. Popravena byla 15. října 1917. Zatímco se stala symbolem svůdnice, která bez skrupulí využívá své sexuality k manipulování s muži, byla mnohem spíše naivní kráskou, která se nechala snadno obelstít, tvrdí historici.
Autor: Profimedia.cz