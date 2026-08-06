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OBRAZEM: Svůdná, naivní. Špionka Mata Hari se stala obětním beránkem

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  12:00
Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny... Exotické jméno Mata Hari znamená v malajštině „jitřní slunce“ a zapadá do... Asie se však dotkla, se svým mužem, armádním kapitánem Rudolfem MacLeodem žila... Stala se z ní hvězda, jejíž aura byla vyšperkovaná i vymyšleným životopisem a... Propuká však první světová válka. Do života tanečnice, jejíž umění začíná... To on si svůdnou krásku s kontakty ve vrchních společenských patrech vyhlédne... Již dlouho vysokou společností proplouvá spíše jako kurtizána, která střídá... I proto nakonec Krämerovi kývne na nabídku stát se špiónkou. Dostává prvních 20... Na poslání agentky však nemá. Je příliš naivní, své poslání si romantizuje.... Na věci nic nemění, že si Matu Hari nakonec jako agentku vyhlédla i Francie.... Na svou nebezpečnou hru nakonec doplatila. V roce 1917 došly francouzské úřady... Podle historiků byla obžaloba přehnaná. Mata Hari se spíše stala, v době...
Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala zavléct do rejdů tajných služeb. A nedovedla v nich přežít. Narodila se před 150 lety, 7. srpna 1876.

Před 100 lety

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