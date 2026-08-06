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Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...
Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...
Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...
Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...
Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...
Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...
Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala...
Slibnou hokejovou kariéru (nastartovanou v Kladně) musel odmávnout. Novou profesní dráhu našel v cizině a v hoteliérství. Spolupráce s michelinskými šéfkuchaři, servis pro nejvyšší diplomatická...
Světová zdravotnická organizace řadí osamělost mezi vážné hrozby – srovnatelné s kouřením nebo obezitou. Proč je nejnebezpečnější právě ve stáří? „Myslíme ekonomicky a materiálně. Když člověk vše...
Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...
Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...
Proslul kontroverzními experimenty, při kterých stvořil dvouhlavé psy. Zásadně posunul možnosti moderní chirurgie, ale vysloužil si také ostrou kritiku. Sovětský vědec a průkopník transplantologie...
Ženy mívají vyšší vzdělání než muži, mnohdy i mzdu. Samozřejmě to pohnulo se vztahy. Podle dat to souvisí s vyšším rizikem rozchodu. Jenže proč? Hypotéz, které to vysvětlují, existuje víc, mluví o...
Restaurace hotelu Inovec ve Zlatých Moravcích se už vyprazdňovala a otrávený číšník kasíroval poslední hosty. U stolu v rohu se ovšem trojice chlapíků pořád neměla k odchodu. Vykřikovali, postrkovali...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...
Je to japonská odpověď na úmorná a nebezpečná vedra: lidská lednička. Podle svého výrobce je to první přenosné zařízení, které dovede ochladit celé tělo. V mžiku, rychleji než konvenční metody jako...