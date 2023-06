Masturbace není náhoda. Má svůj přínos, naznačuje ho studie

Aby dějiny masturbace rekonstruoval, shromáždil a nastudoval její autorský tým na čtyři stovky publikací, výzkumů, dokonce osobních zápisků primatologů i ošetřovatelů v zoologických zahradách. Zajímalo ho vše o masturbaci primátů, v zajetí i ve volné přírodě. Výsledkem byl údajně největší soubor dat o tématu.

A přinesl lepší vhled na velmi obvyklou, hodně rozšířenou, ale vědou stále málo pochopenou aktivitu.

Kdy a proč

Právě malý a nepečlivý vědecký zájem o autoerotiku studii, která vyšla v časopisu Proceedings of the Royal Society B, podnítil. „Je to tak rozšířené chování napříč zvířecí říší, že shledávám naprosto nepochopitelné, že ho dosud nikdo nestudoval,“ cituje list The Guardian vedoucí výzkumnici University College London Matildu Brindle.

Její tým dokázal upřesnit historii masturbace. Nedokázal určit, kdy se jí začali primáti dopouštět poprvé, poznamenává portál Science News, shledal však, že před čtyřiceti miliony let se s ní již setkáváme. S největší pravděpodobností ji praktikoval společný předchůdce všech opic, včetně člověka. Naproti tomu u lemurů, nártounů a outloňů se odpovědět na otázku, zda se masturbaci oddával i jejich předchůdce, nepodařilo, přiznává na portálu EurekAlert tisková zpráva studie.

Kromě časového určení se však práce pokusila naznačit odpověď i na otázku „Proč?“. Výzkum podpořil dvě hypotézy. V analýze svých dat našel tým oporu pro teorii, podle níž masturbace napomáhá úspěšném oplodnění, a to hned dvěma způsoby.

Zaprvé mohou autoerotiky, ovšem bez ejakulace, samci využívat pro vzrušení před pohlavním aktem. To může být praktické opatření pro slabší, v hierarchii níže postavené samce, u nichž hrozí, že budou během kopulace vyrušeni a zaplašeni konkurentem, vyplatí se jim tedy ejakulovat co nejrychleji, popisuje portál Phys.org. Masturbace s ejakulací poté samcům pomáhá zbavit se méně kvalitního spermatu a nechat si pro kopulace čerstvé, kvalitní sperma. Podle autorského týmu studie podporuje obě domněnky fakt, že se masturbace vyvinula ve společenstvích, v nichž je vysoká konkurence mezi samci.

Kromě toho podle analýzy masturbace rostla s mírou pohlavně přenositelných nemocí. To zase podle autorského kolektivu odpovídá hypotéze, že se evolučně objevila kvůli tomu, aby redukovala riziko nakažení samců. Masturbace po kopulaci totiž čistí močovou trubici.

Mnohem větší nejistota panuje u masturbace samiček. I u nich je častým jevem, setkává se však s mnohem menší pozorností odborníků. Máme o ní mnohem méně popisů, což snižuje analytickou váhu statistik, přiznává studie Matildy Brindle. U samic se hypotézy neprotínají, skrze masturbaci se totiž stává vagina přístupnějším, bezpečnějším prostředím jak pro sperma, tak pro patogeny, vysvětluje portál Science News. Vedoucí studie si je však jistá, že s dostatečnou sumou dat by našla význam masturbace i v případě samiček.

Bioložka z University Duisburgg-Essen Lateefah Rothová označuje studii za „velký začátek“, oceňuje zejména, že je první, která šla napříč druhy. S ohledem na to, že se s masturbací setkáváme i u jiných savců, stejně jako u ptáků a plazů, je podle ní pro obecný evoluční význam onoho chování nutné jít ještě dál.

Brindle připomíná, že jeden vzkaz její práce vysílá již teď. „Pro lidi, kteří mají za to, že je masturbace špatná nebo nějakým způsobem nepřirozená, je to připomenutí, že je to zcela přirozené chování. Je součástí našeho zdravého repertoáru sexuálního chování,“ říká.