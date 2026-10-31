Masakr vojáků přímo na základně. Věděli, že vraždil někdo zevnitř

Hned to ráno jedenáctého března 1963 dorazili na místo nejprve funkcionáři Československé lidové armády a Vojenská kontrarozvědka. Ze začátku se pracovalo s verzí, že jde nejspíš o přestřelku mezi členy hlídky a následnou sebevraždu toho, kdo střelbu vyvolal. Jenže se záhy zjistilo, že ze tří samopalů, vzor 58, kterými byla hlídka vybavena, jeden chybí. Na místo činu tak přijela i pražská kriminálka.
Svého vraha pustil do strážnice, ve které byl chvíli sám. Že šlo o osobu jemu známou, bylo více než pravděpodobné.