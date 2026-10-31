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Masakr vojáků přímo na základně. Věděli, že vraždil někdo zevnitř

Alida Horváthová
  13:00
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Mohutná vojenská přehlídka na Letenské pláni 9. května 1963 v Praze. | foto: Finda JiříČTK

Měla to být jen obyčejná kontrola vojáků základní služby, kteří hlídali vojenský prostor. Když dozorčí otevřel dveře strážnice, v šoku zůstal stát a bez dechu hleděl na těla vojínů, která ležela v tratolištích krve.
Krimi příběh

Hned to ráno jedenáctého března 1963 dorazili na místo nejprve funkcionáři Československé lidové armády a Vojenská kontrarozvědka. Ze začátku se pracovalo s verzí, že jde nejspíš o přestřelku mezi členy hlídky a následnou sebevraždu toho, kdo střelbu vyvolal. Jenže se záhy zjistilo, že ze tří samopalů, vzor 58, kterými byla hlídka vybavena, jeden chybí. Na místo činu tak přijela i pražská kriminálka.

Svého vraha pustil do strážnice, ve které byl chvíli sám. Že šlo o osobu jemu známou, bylo více než pravděpodobné.

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