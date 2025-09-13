Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Krutý král, říkal o svém otci, než ho zabil. Za smrt slavného zpěváka padla podmínka

Premium

Fotogalerie 5

Pohřeb zpěváka Marvina Gaye v Los Angeles 5. dubna 1984 | foto: ČTK

Autor:
  15:00
Americký zpěvák, skladatel a producent Marvin Gaye byl významnou osobností hudební scény sedmdesátých let. Stál na počátku éry, kdy se umělci začali emancipovat z „pout“ dosud všemocných nahrávacích studií a získávali větší kontrolu nad svou tvorbou. Jaká škoda, že den před pětačtyřicátými narozeninami jeho život předčasně ukončila kulka vypálená z revolveru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Krimi příběh

Když se 1. dubna 1984 po celém světě roznesla zpráva, že zpěváka Marvina Gaye zastřelil jeho vlastní otec, mnozí si mysleli, že jde o nevkusný aprílový žertík. Historie populární hudby byla už tak dost bohatá na úmrtí hvězd v důsledku sebevraždy, předávkování, zabití nebo automobilových či leteckých nehod. Ovšem že by umělec zemřel rukou vlastního rodiče, se zdálo nemyslitelné.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krimi příběh

Pásek z županu vražedným nástrojem zvrhlíka. Bratislavský škrtič působil paniku

ilustrační snímek

Srdce se mu rozbušilo, když spatřil, jak vychází z domu. Nečekal marně. Neviděla ho, šla rychlým...

Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk

Ilustrační foto

Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála...

Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů

Martina Eretová, reportérka, spisovatelka a dokumentaristka zpovídá vězně...

První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

I po smrti zůstali v objetí. Milenci neviděli jiné východisko a vzali i nevinný život

ilustrační snímek

Do životní krize se člověk dostane raz dva. Je potom na něm, jak ji řeší. Ne každý má ovšem vnitřní...

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Guzmánovo zatčení v roce 2014 patřilo k nejsledovanějším událostem.

Na seznamu nejhledanějších zločinců FBI patřilo Joaquínu Guzmánovi druhé místo hned za Usámou bin...

Nejčtenější

Byl jsem v mrakodrapu, život mi zachránilo kafe. Tři Češi vyprávějí, jak prožili 11. září

Premium

Je to už 24 let, ale většina z nás si dodnes pamatuje, co v tu chvíli dělala nebo jak se o útoku 11. září dozvěděla. Tihle tři na to nezapomenou nikdy. Když v 8:46 ráno newyorského času narazilo...

Inspirujte se. Věda odhalila skvostné tetování mumie skytské nomádky

Vyžadovalo mistrovskou zručnost a hodiny pečlivé práce. Je tak precizní, že by bylo výzvou i pro dnešní tetovací mistry s jejich moderními přístroji. Věda rekonstruovala kresby na kůži 2 300 let...

Komu dá Tinder víc sexu. Studie říká, jaké odmění muže a jaké ženy

Aplikace využívá k seznamování stále víc lidí. I k hledání příležitostného sexu. Komu se to na platformě Tinder daří, zjišťovala průkopnická studie.

Strava pro zdravý tlak a srdce. Méně solit není jedinou cestou

Omezit sůl. Doporučení pro snížení krevního tlaku a zdravé srdce zní dlouho právě takto. Jenže možná přehlížíme jinou účinnou strategii, říkají studie. A doporučují konkrétní potraviny.

Jako z říše snů. Soutěž nabídla úžasné astronomické fotky

Jako by ani nebyly z tohoto světa. Jako by vyjadřovaly fantazie, surreálné vize, jako by oslavovaly krásu geometrie. Snímky soutěže Astronomy Photographer of the Year zachycují dech beroucí výjevy...

Seance nacistů i politika podle astrologů. Jak mágové a šarlatáni ovlivňovali dějiny

Premium

Měli význačná místa na dvorech panovníků. Naslouchali jim důležití mužové a ženy jejich doby. Měli vliv, slávu i bohatství. Přesto nejednou skončili neslavně či tragicky. Upsali se ďáblu, anebo jim...

14. září 2025

Zrůda a hrbáč? Shakespeare králi Richardu III. křivdil, tvrdí experti

Premium

William Shakespeare z něj udělal exemplární zrůdu a pravzor podlosti. Praktiky anglického krále Richarda III., který padl před 540 lety v bitvě u Bosworthu, se však od jeho současníků příliš...

13. září 2025

Krutý král, říkal o svém otci, než ho zabil. Za smrt slavného zpěváka padla podmínka

Premium

Americký zpěvák, skladatel a producent Marvin Gaye byl významnou osobností hudební scény sedmdesátých let. Stál na počátku éry, kdy se umělci začali emancipovat z „pout“ dosud všemocných nahrávacích...

13. září 2025

Jako z říše snů. Soutěž nabídla úžasné astronomické fotky

Jako by ani nebyly z tohoto světa. Jako by vyjadřovaly fantazie, surreálné vize, jako by oslavovaly krásu geometrie. Snímky soutěže Astronomy Photographer of the Year zachycují dech beroucí výjevy...

13. září 2025

Strava pro zdravý tlak a srdce. Méně solit není jedinou cestou

Omezit sůl. Doporučení pro snížení krevního tlaku a zdravé srdce zní dlouho právě takto. Jenže možná přehlížíme jinou účinnou strategii, říkají studie. A doporučují konkrétní potraviny.

12. září 2025

Byl jsem v mrakodrapu, život mi zachránilo kafe. Tři Češi vyprávějí, jak prožili 11. září

Premium

Je to už 24 let, ale většina z nás si dodnes pamatuje, co v tu chvíli dělala nebo jak se o útoku 11. září dozvěděla. Tihle tři na to nezapomenou nikdy. Když v 8:46 ráno newyorského času narazilo...

11. září 2025

Inspirujte se. Věda odhalila skvostné tetování mumie skytské nomádky

Vyžadovalo mistrovskou zručnost a hodiny pečlivé práce. Je tak precizní, že by bylo výzvou i pro dnešní tetovací mistry s jejich moderními přístroji. Věda rekonstruovala kresby na kůži 2 300 let...

11. září 2025

Ničivá mise švédského generála. Rabování Moravy zastavil až neúspěch u Brna

Premium

Moravu plundroval tři roky. Generál Lennart Torstenson – strůjce švédského úspěchu za třicetileté války – zanechal v tuzemsku spoušť. Jeho ničivá mise de facto skončila až neúspěchem u Brna před...

10. září 2025

Japonské městské legendy: smrtící píseň z Pokémonů i vraždící báseň

Injekční jehly v sedadlech, jedovatí hadi v krabicích od banánů a černá sanitka. České městské legendy už jsou klasika. Ale co ty japonské? Vychází z odlišného kulturního prostředí, a proto se tolik...

10. září 2025

Falešná naděje. Dívka, za jejíž život se modlilo Mexiko po tragédii, neexistovala

Premium

Po otřesech, které za sebou nechaly stovky mrtvých, tisíce raněných a města v troskách, žilo v září 2017 onou nadějí celé Mexiko. Upnulo se k příběhu dvanáctileté Fridy Sofie, uvězněné pod ruinami...

9. září 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Komu dá Tinder víc sexu. Studie říká, jaké odmění muže a jaké ženy

Aplikace využívá k seznamování stále víc lidí. I k hledání příležitostného sexu. Komu se to na platformě Tinder daří, zjišťovala průkopnická studie.

8. září 2025

Chceme se vyhnout dešti, ale nejhorší jsou dopravní zácpy, líčí lovec bouřek

Premium

Místo dovolené vyráží za tornády, blesky a neobvykle silnými bouřkami. Lovec bouřek Robin Duspara z Czech Thunderstorm Research Association (CTRA) dokumentuje extrémní meteorologické jevy už téměř...

7. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.