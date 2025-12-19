Sklony k agresivitě máme, ale násilí se spíš učíme. A ne vždy je to náš výběr, říká vědec

Premium

Fotogalerie 9

Agresivita je člověku vlastní, ale ve zlo ji mění až nástroje, tvrdí někteří vědci. Sociální antropolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy doc. PhDr. MARTIN SOUKUP (48), Ph.D., míní, že sklony k násilí jsou v našem chování sice pravděpodobné a s určitým potenciálem agresivity se opravdu rodíme, nicméně o tom, zda někomu vědomě způsobíme bolest, daleko víc rozhodují jiné věci. Společnost, která násilí adoruje, nebo situace, jež nás k němu vede. „A v mučení byli lidé vždy velmi vynalézaví,“ dodává. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Pavla Matějů
Agresivita je člověku vlastní, ale ve zlo ji mění až nástroje, tvrdí někteří vědci. Sociální antropolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Soukup míní, že sklony k násilí jsou v našem chování sice pravděpodobné a s určitým potenciálem agresivity se opravdu rodíme, nicméně o tom, zda někomu vědomě způsobíme bolest, daleko víc rozhodují jiné věci. Společnost, která násilí adoruje, nebo situace, jež nás k němu vede. „A v mučení byli lidé vždy velmi vynalézaví,“ dodává.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Říkáte, že kapra vykucháte a králíka stáhnete z kůže, ale nezabijete. Jak s takovou zdrženlivostí zapadnete ve vesnici mezi Papuánce, za nimiž jezdíte už 16 let?
Ve městech na Papui Nové Guineji asi budou specializovaní řezníci, protože tam v obchodech najdete maso stejně jako u nás v regálech. Ale ve vesnicích chodí muži zvířata lovit a nemají problém zvíře zabít. I když se jim to ne vždycky úplně daří…

Šikana a násilí mezi dětmi existovaly vždy, jen se o tom méně mluvilo. S rozvojem technologií je kyberšikana daleko snazší a může mít zrůdnější a drsnější podobu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Důležitější než cvičení i strava: studie zdůrazňuje klíč k dlouhému životu

Nejenže načerpáme sílu a energii do nového dne. Adekvátním spánkem prospějeme...

Je to kritický faktor pro dlouhý život ve zdraví. Jeho vztah k dožití vědu překvapil svou silou. Americká studie podtrhuje význam stále přehlížené a šizené položky našeho denního režimu.

Vetchý stařík jako netvor fenomén. Sériový vrah byl sbírkou sexuálních abnormalit

Premium
Nevyhlížel jako netvor, který by zabíjel, porcoval, jedl děti. Právě to Albert...

Nejen sadismus, též kanibalismus a nekrofilie. A koprofilie. Urofilie, pedofilie, pikerismus. Podle expertů byl onen šedovlasý pán psychiatrickým zjevem s takovým výčtem sexuálních abnormalit, že mu...

Co nám vůbec dá vztah. Co přinese mužům, co ženám, zkoumala skeptická věda

Vylepšilo nám to život? Benefity života ve dvou se rozhodla prozkoumat studie.

Ve dvou je nám lépe, vztah nám dá štěstí, spokojenost, traduje se. Jenže stále víc mužů a žen žije single život. A nové pohledy říkají, že není nevýhodou. Že přesvědčení, že život ve vztahu je...

KVÍZ: Jak znáte kriminální dějiny Brna?

Obávaný lupič a vrah Martin Lecián.

Mělo svou vlastní galerku, svůj vlastní argot. Své vlastní nebezpečné čtvrti. Své zločiny a své vrahouny. Vyzkoušejte, jak znáte odvrácenou, temnou tvář a historii Brna. Kvíz byl původně soutěžní,...

Krev, pot, benzín. Řidiči Červeného expresu vedli v Normandii vlastní válku

Absolutní přednost. Konvoje Červeného expresu vozily vše pro to, aby spojenečtí...

Spojenecké vylodění v Normandii napsalo výrazný úvod k osvobození Evropy. Jenže aby byl nepřítel opravdu poražen, bylo k němu třeba připsat ještě řádku kapitol. Jejich hrdiny nebyli jen ti, kdo...

Filmové hodinky jsou víc než jen doplněk. Postavám dodávají charisma, příběhu novou dimenzi

Ve spolupráci
Modely hodinek Hamilton Khaki Field Murph a Khaki Aviation Pilot Day Date z...

Hodinky jsou osobitým šperkem pro muže i ženy, ve filmech však hrají i další roli: vyjadřují charakter či společenský status postavy, plynutí času a mohou se stát i součástí dějové linky. Které filmy...

19. prosince 2025

Sklony k agresivitě máme, ale násilí se spíš učíme. A ne vždy je to náš výběr, říká vědec

Premium
Agresivita je člověku vlastní, ale ve zlo ji mění až nástroje, tvrdí někteří...

Agresivita je člověku vlastní, ale ve zlo ji mění až nástroje, tvrdí někteří vědci. Sociální antropolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Soukup míní, že sklony k násilí jsou v našem...

19. prosince 2025

Důležitější než cvičení i strava: studie zdůrazňuje klíč k dlouhému životu

Nejenže načerpáme sílu a energii do nového dne. Adekvátním spánkem prospějeme...

Je to kritický faktor pro dlouhý život ve zdraví. Jeho vztah k dožití vědu překvapil svou silou. Americká studie podtrhuje význam stále přehlížené a šizené položky našeho denního režimu.

18. prosince 2025

Krev, pot, benzín. Řidiči Červeného expresu vedli v Normandii vlastní válku

Absolutní přednost. Konvoje Červeného expresu vozily vše pro to, aby spojenečtí...

Spojenecké vylodění v Normandii napsalo výrazný úvod k osvobození Evropy. Jenže aby byl nepřítel opravdu poražen, bylo k němu třeba připsat ještě řádku kapitol. Jejich hrdiny nebyli jen ti, kdo...

17. prosince 2025

Vrtákem do lebky. Díra v hlavě zajistí trvalé štěstí, věří ctitelé trepanace

Premium
Příprava na trepanaci lebky

Zní to vlastně jako komedie plná chyb a kiksů. A předně jako šílenství, které plyne z přesvědčení, že provrtání díry do lebky osvobodí mozek. Není nouze o zlomené vrtáky, porouchanou vrtačku,...

16. prosince 2025

Co nám vůbec dá vztah. Co přinese mužům, co ženám, zkoumala skeptická věda

Vylepšilo nám to život? Benefity života ve dvou se rozhodla prozkoumat studie.

Ve dvou je nám lépe, vztah nám dá štěstí, spokojenost, traduje se. Jenže stále víc mužů a žen žije single život. A nové pohledy říkají, že není nevýhodou. Že přesvědčení, že život ve vztahu je...

15. prosince 2025

Vetchý stařík jako netvor fenomén. Sériový vrah byl sbírkou sexuálních abnormalit

Premium
Nevyhlížel jako netvor, který by zabíjel, porcoval, jedl děti. Právě to Albert...

Nejen sadismus, též kanibalismus a nekrofilie. A koprofilie. Urofilie, pedofilie, pikerismus. Podle expertů byl onen šedovlasý pán psychiatrickým zjevem s takovým výčtem sexuálních abnormalit, že mu...

14. prosince 2025

Ukrývaný ve falešné identitě. Hledaného zločince ve vinaři nepoznali ani sousedé

Premium
ilustrační snímek

Stál v ošetřovně a poslušně natáhl dlaň. Muž v bílém plášti mu do ní nasypal několik pilulek. Bohuslav je vložil do úst a zapil. Byl to pacient bezproblémový, a tak ošetřovatel ani nezkontroloval,...

13. prosince 2025

KVÍZ: Jak znáte kriminální dějiny Brna?

Obávaný lupič a vrah Martin Lecián.

Mělo svou vlastní galerku, svůj vlastní argot. Své vlastní nebezpečné čtvrti. Své zločiny a své vrahouny. Vyzkoušejte, jak znáte odvrácenou, temnou tvář a historii Brna. Kvíz byl původně soutěžní,...

vydáno 13. prosince 2025

Brilantní úvahy a kronika doby. Casanova byl fascinující osobnost, říká historik

Premium
Historik a památkář Karel Holub

Od narození slavného Itala uplynulo 300 let. Známe ho hlavně jako svůdce, podle historika umění Karla Holuba byl ale Casanova mnohem všestrannější. „Když se ponoříme do jeho pozůstalosti, máme před...

12. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Našla jsem úžasný pocit ženskosti, říká v Naked Warm Up Zoe Black

O tranzici, ale nejen o ní, mluvila Zoe Black v Naked Warm Up.

Prošla kompletní tranzicí z muže na ženu. Ví, jak náročná byla. Ví, jak zraňující mohou být reakce okolí, jak obtížné může být najít partnera. Ví, jaké to je narodit se konečně, díky operaci,...

11. prosince 2025  20:30

Vražedkyni Hepnarovou museli vléct. Kniha nahlíží do pankráckých poprav

Olga Hepnarová. Nešťastná žena, které připravila tragický osud nevinným.

Velmi jednoduché zařízení, ocelový kolík, oprátka, páka a propadliště. Popravčí místnost byla strohá, její vybavení nijak sofistikované. Prosté, smrtící. Do osudů těch, kdo v popravčí místnosti...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.