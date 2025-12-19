Říkáte, že kapra vykucháte a králíka stáhnete z kůže, ale nezabijete. Jak s takovou zdrženlivostí zapadnete ve vesnici mezi Papuánce, za nimiž jezdíte už 16 let?
Ve městech na Papui Nové Guineji asi budou specializovaní řezníci, protože tam v obchodech najdete maso stejně jako u nás v regálech. Ale ve vesnicích chodí muži zvířata lovit a nemají problém zvíře zabít. I když se jim to ne vždycky úplně daří…
Šikana a násilí mezi dětmi existovaly vždy, jen se o tom méně mluvilo. S rozvojem technologií je kyberšikana daleko snazší a může mít zrůdnější a drsnější podobu.