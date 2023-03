Proč měly vlasy magickou moc? Etnolog o krutých rituálech i pověrčivosti sportovců

Vaše první úspěšná knížka byla o dějinách tetování, vyšla už v roce 2005. Máte nějakou „kérku“?

Ne. Mám hodně kamarádů tatérů i tetovaných, v tom prostředí jsem se pohyboval. Vídal jsem se i s výtvarníkem Vladimírem Franzem, který mi do další knížky napsal předmluvu. A vlastně jsem si říkal, že k tomu třeba někdy dojde nebo že k tomu dojdu. Ale nepřišel jsem k tomu, abych to potřeboval. Neměl jsem to pnutí. Myslel jsem si, že se nechám tetovat, když jsem žil v Tokiu. V Japonsku totiž dělají tradiční celobarevné tetování horimono. Ovšem ani tam k tomu nakonec nedošlo. A teď už mi přijde, že jsem na to moc starý. Nicméně se v tom zhlédla moje takřka dvacetiletá dcera. Po prvních experimentech s drobnými obrázky se dostala k šikovné tatérce, mé kamarádce, která to opravdu umí, takže jsem rád, že si našla svoji umělkyni.

Všechny kultury světa nějak počítají. I když velmi různě, roztodivně či bizarně, ale počítají. Víme, že někteří domorodí matematici počítali jako matfyzáci.