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Nosil svastiku a opěvoval Hitlera, židovská milenka ho však hájila. Kdo byl filozof Heidegger

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Filozof Martin Heidegger s o generaci mladším psychologem Viktorem Franklem (v brýlích), zakladatelem terapeutické metody známé jako existenciální analýza. Frankl z Heideggera vycházel a označoval ho za jeden ze svých hlavních inspiračních zdrojů. | foto: Profimedia.cz

Martin Zeman
  20:00
Bývá řazen po bok největších filozofů dějin. Před 50 lety ovšem velký německý myslitel Martin Heidegger zemřel s cejchem někdejšího nacisty. O to pikantnější byl jeho románek s židovskou filozofkou Hannou Arendtovou.
Heideggerův rektorát je spojen s počátky nacistického šikanování židovských kolegů. Z univerzity byl tehdy vypuzen i jeho osobní přítel, učitel a další respektovaný génius své doby, jinak syn obchodníka z Prostějova.

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