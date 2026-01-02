Jak mě donutili fotit Tutanchamona. Martin Frouz o tisíciletých lebkách i pokladech

Martin Frouz mimo fotografování i přednáší na vysokých školách. | foto: Martina a Martin Frouz

Petr Čermák
Korunovační klenoty, Závišův kříž, Ježíšův hřeb... To vše a ještě mnohem víc zdokumentoval s fotoaparátem Martin Frouz. V rozhovoru pro magazín Víkend DNES prozradil, jaké příhody zažil s drahocennými poklady.

Máte dobré spaní?
Jako jestli mě nestraší různé pověry o prokletí pokladů? Podívejte, občas potkám v metru legendárního profesora egyptologie pana Vernera, se kterým jsem také v Egyptě pracoval. On je ročník 1941, vypadá velmi zdravě a určitě toho s poklady zažil daleko víc než já. Konkrétně v Egyptě mám dojem, že tamější životní prostředí je daleko větší hrozba pro život než otevírání místních hrobů.

Detailně o tom nemůžu pochopitelně mluvit, ale asi není těžké si domyslet, že občas je potřeba komoru s korunovačními klenoty otevřít i jindy než při slavnostních příležitostech se sedmi klíčníky, třeba kvůli úklidu...

