Jak mě donutili fotit Tutanchamona. Martin Frouz o tisíciletých lebkách i pokladech

Máte dobré spaní?
Jako jestli mě nestraší různé pověry o prokletí pokladů? Podívejte, občas potkám v metru legendárního profesora egyptologie pana Vernera, se kterým jsem také v Egyptě pracoval. On je ročník 1941, vypadá velmi zdravě a určitě toho s poklady zažil daleko víc než já. Konkrétně v Egyptě mám dojem, že tamější životní prostředí je daleko větší hrozba pro život než otevírání místních hrobů.
Detailně o tom nemůžu pochopitelně mluvit, ale asi není těžké si domyslet, že občas je potřeba komoru s korunovačními klenoty otevřít i jindy než při slavnostních příležitostech se sedmi klíčníky, třeba kvůli úklidu...