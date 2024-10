Místo plátna ocel, místo barev koroze. Metodu vyvíjel Martin Feri osm let

Jak se taková speciální technika vlastně vymýšlí? Má to nějaký ucelený proces, je to pokus omyl, dělá se k tomu předem osnova?

V mém případě to byla věc náhody. Určitě v tom sehrála svou roli i intuice. Zjednodušeně řečeno, to vám tak jednou ukápne něco na kus plechu a vy zavětříte potenciál. Začnete ho rozvíjet, experimentovat, hrát si v tom, což může trvat těch pár let.

Neskrývám údiv nad počty těch vrstev, které se v jednom každém vašem obraze vrší a prolínají.

Pohybujeme se ve vyšších desítkách vrstev. Technika je to hodně zdlouhavá a pracná, trvá měsíce, než dokončím jeden obraz.

A za každou vrstvou je vaše práce. Není to pak, vzhledem k počtu opakování, spíše důkazem netvůrčího ducha? Že u jednoho plátna děláte stokrát a dokola víceméně stále tu samou věc?

Opakování to je, ale pokaždé se mi pod rukama objeví nová struktura. Je to tvůrčí proces. V každé z těch vrstev se dílo tváří trochu jinak. A je na mně, jakým směrem ho povedu. Obraz se vám pod rukama neustále mění. A vy s ním neustále pracujete.

Milimetrové odchylky, rigidní přesnost

Jak tedy poznáte, že je vaše dílo hotové? Dostaví se nějaká vnitřní satisfakce, pocit naplnění, moment, kdy už vidíte, že je to ono?

Maluji podle předlohy. Veškeré obrazy, na kterých pracuji, mám naskicované a propočítané. Pracuji s milimetrovými odchylkami. V podstatě přesně vím, v jaké fázi obraz dokončím. Se stoprocentní nahodilostí pracuji v prvních fázích vrstev obrazu, dál se už držím svojí dané předlohy, a přitom částečně nechávám pracovat podklad.

Pospícháte při práci, nebo nepracujete ve chvatu? Narážím na to, že malíři „schnou“ barvy, a proto někdy pospíchá. Vám se ale dílo taky na kovovém plátně rozkládá pod rukama, ne?

Mé věci jsou mnohovrstevnaté, takže procházím různými fázemi práce, kdy je potřeba být rychlý a na nic nečekat. Samozřejmě jsou i momenty kdy si můžu dovolit zapřemýšlet, chodit okolo a vyčkávat na tu správnou chvíli, i když to neberte doslova. Je to vak pořád hra, ve které je jedním z hráčů nahodilost, a je na vás, jakým směrem se ji rozhodnete posouvat. Můžete si hrát donekonečna, nakonec však vždycky přijde chvíle, kdy je čas hru zastavit. V každé sekundě práce na obrazu koroze běží stále dál, i když jen v malých procentech, je tam přítomna skoro až do posledních vrstev a charakter díla neustále proměňuje.

A nestane se, že vaše vize postupně překoroduje v něco jiného?

Občas něco změním nebo zjistím, že proporce působí jinak v reálu než na skicách, a pak jdu jiným směrem. To se mi naštěstí nestává často, ale může dojít i k tomu, že celý obraz zničím a začnu od začátku úplně jinak.

Martin Feri Narodil se v roce 1976, absolvoval Střední školu sklářskou v Novém boru, nato se věnoval především užitému a uměleckému designu. Tvoří vlastní technikou, na jejímž konci je promyšlené, minimalistické dílo s čistou kompozicí. Kromě Česka vystavoval například ve Španělsku nebo Lucembursku, jeho tvorba je i ve sbírkách v Německu, Anglii, Španělsku, Portugalsku.

Není koroze dost nekontrolovatelný proces? Tedy, nedá se vlastně jen přepínat mezi dvěma fázemi – materiál koroduje, nebo je ošetřený a pak nekoroduje?

Tak to rozhodně nevnímám. Nakonec, moje práce jeví jisté známky symetričnosti, možná spíš až dogmatické přesnosti. Proto pracuji na počátku s nahodilostí, která však prostupuje přes všechny ty vrstvy až do posledního promyšleného tahu. Pro mě to neznamená rozklad, ale vývoj narušené struktury, která vyvolává neustálé podněty a reakce.

Oddáváte se vždy jednomu dílu, nebo pracujete na vícero současně?

Vždy pracuji na více věcech najednou, pracovat na jednom obrazu by asi nebylo příliš produktivní, s ohledem na časovou náročnost. Nepracuji pouze s plechem, ale i s jinými materiály, jako jsou různé dřevěné podklady. A tak techniky v průběhu střídám.

Nehrozí, že by se z toho stala fabrika, sériová výroba na zakázku, při níž mechanicky nahazujete na desítky plechů kyseliny?

Fabrika se z toho nestane, toho se nebojím. To bych potřeboval její prostory a pár lidí k ruce. Navíc si zatím nevytvářím přesný harmonogram postupu práce. Je to celé trochu alchymie a trochu intuice.

Obrazy stárnou. Plátno šedne, barvy se znejasňují a sloupávají, rámy hlodá hmyz. Vám však povaha vašeho „plátna“ předpovídá dlouhověkost. Jakou předpokládanou životnost vaše umění asi tak má?

Předpokládám, že mě obrazy zásadním způsobem přežijí. A pokud se do nich snad zakousne zub času, bude stačit další vrstva laku, která vše a na další desítky let zakonzervuje.

Co je dnes známkou kvality umělce? Že se jeho díla hodně prodávají, že vévodí galeriím, že budí kontroverze, nebo že dobývá svět speciální a dosud neužívanou technikou?

Myslím, že pro každého je to trochu něco jiného, ale zároveň od všeho, co jste vyjmenoval, je v tom nakonec trochu. Uvědomuji si, že je to taková politicko-alibistická odpověď. Taky bych přidal ještě sociální sítě, umění sebeprezentace. Navazování sociálních vazeb a hledání nových prodejních kanálů. A nejspíš spousta dalších věcí, které mě teď momentálně nenapadají, ale určitě je taky dělám.

Přiznávám, že jestli mě něco rozsekalo, jsou to názvy vašich děl. Chápu, že s názvy je vždycky potíž, ale… vy jimi opravdu vynikáte. Někdy mi to přijde náhodně generované, jindy zase ostře promyšlené.

Z počátku jsem svoje obrazy jen čísloval, ale jednou mě v ateliéru navštívil sběratel Milan Pešík a dal mi tu velkou radu: „Nebuď blbej a dej tam nějaký názvy, vole, tvoje děti to pak budou bez nich blbě prodávat.“ Tak jsem na tom začal pracovat. Neberu se úplně vážně a docela vážně neberu ani věci kolem sebe. A myslím si, že je fajn trochu tu mou přesnost a systematičnost odlehčit. Tak se o to snažím alespoň prostřednictvím názvů.

Jak vznikají?

Docela jednoduše, někde něco uslyšíte, něco si přečtete, nejlepší jsou časopisy v čekárnách, trochu to vytrhnete z kontextu, pospojujete – a je to. Některý obraz má název od začátku, k jiným ho přiřazuji z dlouhého seznamu názvů.