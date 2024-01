Proslavila se krutými performancemi. Teď Abramovićová šokuje kosmetikou

Jejím nejtrýznivějším počinem byl jistě projekt Rhytm 0, psali jsme o něm tady. V roce 1974 při něm nabídla návštěvníkům neapolského Studia Morra dvaasedmdesát předmětů, šest hodin času a sama sebe. Výsledek? Někteří ji mučili, chtěli ji zabít.

Drásající poselství, bolestná poznání, vyzývající kontury měly i její jiné performance. Tělo pro ně bylo pomíjivé, terčem zájmu byla duše.

Svým aktuálním počinem proto sedmasedmdesátiletá umělkyně všechny zaskočila. Očekával by se od hereček, zpěvaček, celebrit popkultury. Žena, která po celý život zkoumala démony lidské duše, jím překvapila. Ohlásila totiž svou kosmetickou řadu proti stárnutí.

Jako by od starostí o lidské vášně, pudy, touhy a strachy přešla k starostlivosti o vrásky a stařecké skvrny. Otevřela tak dveře mnoha spekulacím. O co jí jde?

Jednoduchost a puškvorec

Její metoda na dlouhověkost Abramović Longevity Method je produktem její spolupráce s odbornicí na holistickou medicínu Nonnou Brennerovou, která podle svého webu k lidskému tělu přistupuje jako k celku, „jako k mikrokosmu makrokosmu“. Právě Brennerová umělkyni léčila ve svém centru v rakouských Alpách v roce 2017 kvůli lymské borelióze, i s pomocí pijavic, jak Abramovićová líčila listu Financial Times.

Co víc, Brennerová se stala její mentorkou. „Kdybych neměla Nonnu, aby vyvažovala mou energii, nemohla bych dělat, co dělám,“ uvedla umělkyně s odkazem na svůj workoholismus časopisu British Vogue.

Výsledkem jejich symbiózy je metoda, kterou obě ohlásily v působivém videu a která se má vracet ke starodávným tajemstvím dlouhověkosti. Balíček zahrnuje několika přípravků. Hydratační krém s vitaminem C a kyselinou hyaluronovou, protialergický sprej s lékořicí, přípravek na podporu imunity, v němž neschází puškvorec, česnek, citron, kapky „na podporu produkce buněčné energie“. Vše dohromady za 459 liber, v přepočtu něco přes 13 300 korun.

K tomu všemu duo Abramovićová–Brennerová dodává i něco oduševnělých apelů. „Pokud se my, lidské bytosti, za současného rychlého rozvoje technologie neobrátíme k jednoduchosti v našich životech, budeme ztraceni,“ dostává se zákazníkům varování na produktech. A navrch něco proslovů o vězení spotřeby. „Naše potřeba konzumovat umožňuje, abychom byli konzumováni sami, pořád jsme kvůli ní hladoví po nových hračičkách, které se nabízejí ke koupi. Následkem je ztráta našeho duchovního centra,“ píše se na přebalech produktů. Nejen portál Euronews to shledává docela ironické.

Jaksi nepatřičně však vyhlíží, v kontextu tvorby Abramovićové, celý byznys plán.

Umělecké zkoumání těly a mysli

Celé její dílo totiž vždy mířilo do nitra, o zevnějšek se příliš nestaralo. Při své kultovní performanci Rhytm 0 přežila sexuální napadení, pořezání do krku, seance skončila, když jí část diváků přiměla přiložit si k hlavě nabitou pistoli. Všechno to riziko jen proto, aby zjistila, kam až lidé zajdou.

V roce 1980 držela po čtyři minuty v ruce luk, který byl obrácený proti jejímu tělu. Její umělecký partner napínal tětivu šípem, mířil jí do srdce. Zvuky jejich srdcí snímaly v okamžicích, kdy stačila chybka a šíp vyletěl, mikrofony.

V roce 2009 na výstavě-performanci s názvem „Umělkyně je přítomna“ seděla osm hodin denně po tři měsíce za stolem, na židli proti ní mohl usednout kdokoli z publika. Udělalo to přes 1 500 lidí, někteří na pár minut, jiní na dlouhé hodiny. Vyklouzli z anonymity, z všedního času a navázali intimní kontakt s cizí ženou jen skrze oči, snad i duši za nimi. Její retrospektivní výstava z podzimu roku 2023 v Londýně vyzvala návštěvníky, aby se u vchodu prosmýkli mezi nahou ženou a nahým mužem.

Po všech průzkumných misích do lidské mysli a limitů těla teď přišla kosmetika. Snad má projekt skrytý záměr, poselství, míní mnozí.

Šprým? Provokace? Byznys?

Mnozí ho staví do stejné kategorie s vaginálními serepetičkami Gwyneth Paltrowové, které tak intenzivně dohánějí sexuoložky, sexuální terapeutky a edukátorky k šílenství. Jiní to celé považují za žert. „Ironie toho, prodávat krém na obličej za 199 liber jako protilátku na ‚nové a nové hračičky‘ se zdá být zřejmá,“ píše pro The Conversation Marta Zboralska.

Snad je to jen další performance, tentokrát snad prohlášení o marnosti, marnivosti, kapitalismu, přemítá portál High Snobiety. Dodává však, že sedmasedmdesátiletá umělkyně přinejmenším odmítá vydat jakýkoli náznak, že i toto je umělecký počin. Když se web snažil dovědět víc, tým Abramovićové ho prostě jen stále odkazoval na tisková vyjádření.

Alternativní spekulace se obává toho, že provokativní performerka jednoduše kapitulovala před byznysem, Instagramem, influencery, před lákáním zisku. Portál P55. art připomíná, že to není první výlet Abramovićové do oblasti wellbeing. V roce 2022 srbská performerka představila Abramović Method na zlepšení mentálních schopností, jako je soustředění, vůle, vytrvalost, zklidnění. Mezi cvičení a úkoly patřilo například „vypít sklenici vody tak pomalu, jako to jde“, „jít pozpátku s pomocí zrcadla“, „počítat zrnka rýže“, „otevírat a zavírat dveře“. Podle portálu Wallpaper měla kdysi metoda pomoci Lady Gaga přestat kouřit.

Jak to je doopravdy? Je třeba si počkat, produkty balíčku Abramovićové se zatím nedají koupit, jen objednat. Možná si tedy ještě nechává čas na dopovězení celého nápadu.

Nonna Brennerová je prý odhodlaná dovést ji k věku 110 let. „Louise Bourgeoisová, Georgia O´Keeffe… se nedožily stovky,“ dodává umělkyně s odkazem na francouzskou sochařku a americkou malířku. „Umělkyně jsou brány vážně, jen když se dožijí stovky nebo tak. Takže když to zvládnu, možná mě konečně začnou brát vážně,“ uvedla. To už zase zní jako feministické prohlášení s provokativním přesahem, možná i pokračováním.