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Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš velké a vnitřní démoni příliš silní. Margaux Hemingway, vnučka slavného spisovatele, nastoupila cestu autodestrukce. Zemřela před třiceti lety, 1. července 1996.
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Zářící, oslnivá, svými emocemi nechávala prostoupit každičkou fotku. Byla supermodelkou.
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Když v roce 1975 podepisuje kontrakt s firmou Fabergé na parfém Babe, je první modelkou s kontraktem na milion dolarů. Je jí teprve devatenáct!
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Její příběh je však komplikovanější. Její osobnost byla docela jiná, než bychom se z jejího renomé celebrity soudili, mnohem zranitelnější.
Autor: Profimedia.cz
A její život má docela jiný konec, než na nějž by poukazovala její modelkovská sláva, lesk, renomé.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se jako Margot Hemingwayová v roce 1954. Jméno si později nechala změnit na Margaux proto, že její rodiče prý předtím, než ji počali, popíjeli Château Margaux.
Autor: Profimedia.cz
A její dětství bylo docela jiné než její nablýskaný život v New Yorku v době její modelkovské slávy. Vyrůstala na ranči v dvoutisícovém Ketchumu v Idahu.
Autor: Profimedia.cz
Rybařila, užívala si přírody. Trochu samorostlá, s lehce nakřáplým hlasem. Bojovala s dyslexií, epilepsií.
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Do velkého světa se vydala jako chůva dcera herce George C. Scotta v Hollywoodu – a vešla tam do světa módy.
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„Když jste ji postavili do slunečních paprsků uprostřed dne, vyhlížela jako anděl,“ líčil v magazínu Time fotograf Francesco Scavullo.
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Zářící modré oči, blond hříva, výrazné obočí, dolíčky na tvářích: byla fantastická, shodovali se všichni. Sálala z ní chuť do života, energie. Nepoutanost, jistá zemitost. A příjmení pomáhalo, dávalo jí patinu, mýtus, tajemno.
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Prakticky ze dne na den se dostala na špičku. Byla zároveň na obálkách magazínů Vogue a Time. Fotil ji Oliviero Toscani, Douglas Kirkland, Joe Eulla ji nazval ideálem všech fotografů.
Autor: ČTK
Jako první modelka na světě podepisuje milionovou smlouvu. Foto je z tiskové konference parfému Babe.
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Je pravidelnou účastnicí partií elitní newyorské diskotéky Studio 54, veselí se s Biancou Jaggerovou, Andy Warholem, Grace Jonesovou. Na snímku je právě ve Studiu 54.
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Byl v tom však rozpor, snad ho sama podcenila. Pořád se viděla spíš jako obyčejná holka z Idaha. Do toho nablýskaného světa nezapadala.
Autor: ČTK
Cítila se trochu jako někdo, kdo předstírá. Jako podvodnice, přiznala jednou doslova. Ještě jednou Studio 54
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Jindy to přirovnávala k životu svého dědy. „Stejně jako on jsem chtěla žít naplno, s gustem,“ líčila časopisu People. Na fotce je s Lizou Minnelli.
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Bylo to oslnivé a užívala si. Ale přišlo to moc rychle. „Všichni hltali mou hemingwayovskou auru. Chtěli se se mnou potkat nebo se jen letmo otřít,“ líčila.
Autor: Profimedia.cz
Přiznávala, že byla naivní. Měla za to, že lidi oslovuje jen svou povahou, svým humorem, žárem. „Nikdy jsem nečekala, že potkám tolik profesionálních pijavic,“ shrnula v jednom rozhovoru.
Autor: Getty Images
Pití bylo stále víc. Též drog. Její příběh se překlápí do melancholie a touhy po skutečném uznání.
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V roce 1976 se pokouší o vstup do filmu, jenže snímek Rtěnka (na fotce), ač se později stane svého druhu kultem, propadl.
Autor: Profimedia.cz
A kritika si v něm všimla spíše její mladší sestry Mariel – a rovněž Woody Allen, obsadil ji do svého Manhattanu. Mladší Mariel za něj získává nominaci na Oscara. Tady jsou ve Rtěnce obě.
Autor: Profimedia.cz
Tím víc by Margaux tak ráda uspěla též! Nešlo jí to však. Mezi sestrami (na fotce, Margaux vpravo) roste bariéra.
Autor: Profimedia.cz
Po rozpadu svého prvního manželství navíc Margaux upadá do depresí, hodně pije. Trápí ji epileptické záchvaty.
Autor: Getty Images
V roce 1984 navíc utrpí při lyžování mnohočetná zranění, váha jí poskočí o čtyřiatřicet kil na jednadevadesát. Prohloubí se nejen její deprese, ale i bulimie. Pořád pije.
Autor: Getty Images
Když si při jednom ze záchvatů málem odkousne jazyk, nastoupí v roce 1987 na kliniku pro léčbu závislostí.
Autor: Profimedia.cz
V devadesátých letech veřejně obviní svého otce, že ji jako malou znásilňoval. S matkou již roky nemluví.
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Odjíždí do Indie, setkává se s Dalajlámou, medituje. Když se vrátí, potkává ji další epileptický záchvat, nerozlišuje mezi fantazií a realitou, slyší hlasy. Chová se nebezpečně. Zavřou ji do léčebny.
Autor: Profimedia.cz
Když ji pustí, jako by se chtěla vrátit ke kořenům, mimo metropole, mimo ruch, mimo pozornost: účastní se natáčení dokumentů o divoké přírodě.
Autor: Getty Images
Návrat se však nepovede. Prvního července ji najdou v jejím apartmánu, kousek od kalifornské pláže Santa Monica, mrtvou. Podle koronera měla v těle dvojnásobnou dávku dávku barbiturátů, než kolik by stačilo na usmrcení, její přátelé však zpochybňovali, že by kdy o sebevraždě mluvila.
Autor: Getty Images
„Osud jí nedal férové karty. Čelila tomu však s neuvěřitelnou grácií a důstojností. Byla dotekem světla v temném světě,“ řekl její přítel Stuart Sundlun.
Autor: Getty Images
Když v roce 1976 Kalifornie přijala zákon na ochranu obětí znásilnění, podle něhož se u soudu nesmí zkoumat jejich sexuální historie, nazval ho Rezolucí Margaux Hemingway. Na počest její podpory obětí znásilnění, a jejího filmu Rtěnka.
Autor: Profimedia.cz
Její sestra Mariel v roce 2013 potvrdila, že když byl jejich otec opilý, Margot (Margaux) i další sestru Joan znásilňoval.
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