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OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny
Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte...
Páni, poslední večeře. Biblická dieta je nový virální trend
Nový? Vůbec ne. Ten recept je vlastně starý dvě tisíciletí. Přesto je takzvaná biblická dieta horkou novinkou. Šíří se jako virální zdravotní trend, sází na starověké potraviny. A na stravovací...
OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Margaux Hemingway měla i svoje démony
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...
Pověsili nevinného. Ke katovi ho poslal hlavní svědek obžaloby, sériový vrah
Nešťastný život ukončila státní justice. Nemilosrdně, popravou. A nespravedlivě. Jen tři roky poté, co nechal britský soud pověsit celoživotního nešťastníka Timothyho Evanse, zjistil, že jeho ženu a...
Podezírali českého zedníka. Za omyl americké policie zaplatil životem
Na město uvalil děs, hrůzu. Šílený řezník za sebou nechával zohavená, rozčtvrcená těla, stal se v třicátých letech dvacátého století nejobávanějším sériovým vrahem Spojených států. Jeho identita se...
OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Margaux Hemingway měla i svoje démony
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...
Pověsili nevinného. Ke katovi ho poslal hlavní svědek obžaloby, sériový vrah
Nešťastný život ukončila státní justice. Nemilosrdně, popravou. A nespravedlivě. Jen tři roky poté, co nechal britský soud pověsit celoživotního nešťastníka Timothyho Evanse, zjistil, že jeho ženu a...
OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny
Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte...
Pilotka o začátcích v armádě: Bez ženských záchodů či sprch, nevěděli, co se mnou
Spala na podlaze vojenského Airbusu, při seskocích několikrát tvrdě přistála na beton a po letech v kokpitu už nemůže vidět hotovky ze supermarketu. Majorka Pavlína Engelová je v české historii první...
Atentáty v regálech a automatech: proč už mají léky bezpečnostní uzávěry
Porušit víčko nebo obal a vstrčit do něj něco, co tam nepatří. A dál? Počkat si na první známky paniky v médiích, začít vydírat výrobce. Tak vypadá standardní plán zločinců, kteří manipulují...
Po biflování nechoďte na pivo. Lektor radí, jak zastavit stárnutí paměti
Kdo se chce ve stáří vyhnout nejběžnější formě demence, má šanci. S věkem se naše paměť sice lehce zpomaluje, ale výrazně se nehorší. Čím hustší „síť“ mezi neuronovými buňkami si během života...
Kolik stačí pro dlouhověkost: studie spočítala optimum pro cvičení
Cvičení prospívá zdraví, to ví věda dávno. Jenže čas na něj je omezený, nemůžeme si ho dopřávat libovolně. Vyzvědět, jakou porci fyzické aktivity si naordinovat, abychom zdraví posloužili, je proto...
Podezírali českého zedníka. Za omyl americké policie zaplatil životem
Na město uvalil děs, hrůzu. Šílený řezník za sebou nechával zohavená, rozčtvrcená těla, stal se v třicátých letech dvacátého století nejobávanějším sériovým vrahem Spojených států. Jeho identita se...
Páni, poslední večeře. Biblická dieta je nový virální trend
Nový? Vůbec ne. Ten recept je vlastně starý dvě tisíciletí. Přesto je takzvaná biblická dieta horkou novinkou. Šíří se jako virální zdravotní trend, sází na starověké potraviny. A na stravovací...
Nosil svastiku a opěvoval Hitlera, židovská milenka ho však hájila. Kdo byl filozof Heidegger
Bývá řazen po bok největších filozofů dějin. Před 50 lety ovšem velký německý myslitel Martin Heidegger zemřel s cejchem někdejšího nacisty. O to pikantnější byl jeho románek s židovskou filozofkou...
Prodej rodinného domu, 140 m2, Mutějovice
Mutějovice - Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
4 490 000 Kč
Padělal i šustění bankovek. Génius Bojarski porazil francouzské franky
Podivín, génius, oběť posedlosti detailem. Výtečný po technické stránce, mizerný po zločinecké. Snad vůbec nejskvostnější padělatel peněz dvacátého století. Doma zvládl Czesław Bojarski to, co...
Na ženském orgasmu může záviset přežití lidstva, naznačuje studie
Mužům dopřává sex ve dvou častější vyvrcholení než ženám. Tuto dysbalanci se již věda naučila neignorovat. Přiznává ji, měří ji, zkoumá. Říká jí orgasmická propast, orgasm gap. Jenže existuje ještě...