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OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Margaux Hemingway měla i svoje démony

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Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka... Zářící, oslnivá, svými emocemi nechávala prostoupit každičkou fotku. Byla... Když v roce 1975 podepisuje kontrakt s firmou Fabergé na parfém Babe, je první ... Všichni ji chtějí, všichni o ní mluví. Její příběh je však komplikovanější. Její osobnost byla docela jiná, než bychom... A její život má docela jiný konec, než na nějž by poukazovala její modelkovská... Narodila se jako Margot Hemingwayová v roce 1954. Jméno si později nechala... A její dětství bylo docela jiné než její nablýskaný život v New Yorku v době... Vysoká, pihovatá holka, divoká, zemitá Rybařila, užívala si přírody. Trochu samorostlá, s lehce nakřáplým hlasem.... Do velkého světa se vydala jako chůva dcera herce George C. Scotta v Hollywoodu... „Když jste ji postavili do slunečních paprsků uprostřed dne, vyhlížela jako...
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš velké a vnitřní démoni příliš silní. Margaux Hemingway, vnučka slavného spisovatele, nastoupila cestu autodestrukce. Zemřela před třiceti lety, 1. července 1996.

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