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Bez nohou sedl znovu do stíhačky. Příběh opravdového sovětského hrdiny Maresjeva

Martin Zeman
  20:00
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Alexej Petrovič Maresjev na snímku z roku 1943. | foto: Profimedia.cz

Sovětská propaganda z něj dokázala udělat světovou literární hvězdu. Příběh opravdového člověka o pilotovi Alexeji Petroviči Maresjevovi, jehož sestřelili nacisté, on se však i bez nohou dokázal k létání vrátit, si čtenáři poprvé přečetli před 80 lety, v létě 1946.

Jeden z velitelů 63. gardového stíhacího pluku Nikolaj Pavlovič Ivanov byl zděšen. Psal se červen 1943, na východní frontě se hrálo o všechno, a jemu velení do letky přidělilo mrzáka. Alexej Petrovič Maresjev měl čerstvě amputované obě nohy pod koleny. Netrvalo však dlouho, a důstojník si novou posilu pochvaloval: „Je to skutečný vlastenec. Nešetří krev ani život a bez ohledu na vážné postižení získává ve vzdušných bojích skvělé výsledky.“

Nacházel se na území ovládaném nepřítelem, několik desítek kilometrů od svých linií, měl polámané nohy a teplota se ve dne v noci pohybovala pod bodem mrazu.

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