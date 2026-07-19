Jeden z velitelů 63. gardového stíhacího pluku Nikolaj Pavlovič Ivanov byl zděšen. Psal se červen 1943, na východní frontě se hrálo o všechno, a jemu velení do letky přidělilo mrzáka. Alexej Petrovič Maresjev měl čerstvě amputované obě nohy pod koleny. Netrvalo však dlouho, a důstojník si novou posilu pochvaloval: „Je to skutečný vlastenec. Nešetří krev ani život a bez ohledu na vážné postižení získává ve vzdušných bojích skvělé výsledky.“
Nacházel se na území ovládaném nepřítelem, několik desítek kilometrů od svých linií, měl polámané nohy a teplota se ve dne v noci pohybovala pod bodem mrazu.