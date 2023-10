Doktor z vrtulníku. Baví nás zachraňovat lidi na hraně života, říká Marek Dvořák

Když jsem si četl, kolik práce zastanete a nakolik vzrušující je váš život, říkal jsem si, že musíte být od přírody dobrodruh. Byl jste takový už jako kluk?

Jo, od dětství jsem tíhnul k dobrodružství. Nejdřív jsem chtěl dělat policajta, ale už na základce jsem to změnil na doktora ze záchranky. Teď se každý den přesvědčuju, že jsem našel přesně to, co jsem hledal.

Co vás na tom nejvíc těší?

Pro mě je to nejlepší práce, jakou si můžu představit. Víte, já jsem dost netrpělivý a chci všechno hned. A právě v urgentní medicíně vidíte výsledky rychle, nesrovnatelně dřív, než když třeba zkoumáte nějakou genetiku, to trvá léta. Zároveň je moje práce velmi akční, každou chvíli letím nebo jedu na nejrůznější zajímavá nebo neobvyklá místa. V jednu chvíli zasahuju u někoho ve vězení, jindy vlezu pacientovi v kanadách u něj doma přímo do postele, když ho resuscituju, nebo se soukám do kabiny kamionu, ve které je zaklíněný zraněný řidič. A klidně ve stejný den o kus dál rodím dítě.