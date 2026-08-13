Do detailů zacházet nemusíme, samy kontury řádění Dutrouxovy skupiny jsou děsivé. Nejméně pět unesených a znásilňovaných dívek v osmdesátých letech, tři omámené a znásilňované slovenské dívky v devadesátých, šest unesených a znásilňovaných, ve věku od osmi do devatenácti let, v období 1995 až 1996. Dvě z nich zemřely hladem, dvě byly omámeny a pohřbeny zaživa. Jeden zavražděný spolupachatel.
Tragický příběh a jeho postavy
Hlavní postava zločinů, nezaměstnaný elektrikář Marc Dutroux dostal doživotí. Jeho manželka Michelle Martinová, která dvě uvězněné vyhladověla, třicet let. Narkoman a zlodějíček Michel Lelièvre za únosy a znásilňování pětadvacet. Podnikatel Michel Nihoul byl nakonec odsouzený pouze za drogové zločiny k pěti letům.
Případ vedl k integraci belgického policejního systému, posílil práva obětí, reforma vzala ministru spravedlnosti právo rozhodovat o podmínečném propuštění vězňů. Vznikla organizace Child Focus, v organizaci pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti přetavil svou osobní tragédii otec jedné ze zavražděných dívek.