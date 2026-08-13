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Případ Dutroux po 30 letech: advokát obětí byl pedofil, komplice lynčovali

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Dodnes děsí i šokuje. Řádění pedofilní skupiny Marca Dutrouxe je plné hrůzy i neospravedlnitelných chyb úřadů. Vyjevovat se začalo přesně před třiceti lety, 13. srpna 1996. Připomeňte si osudy hlavních postav i teorie o pedofilním spiknutí mocných.
Část 1/7

Monstrum z Belgie. Marc Dutroux unášel, znásilňoval, vraždil. A ukrýval se za lži o spiklenecké pedofilní síti bohatých a mocných.

Do detailů zacházet nemusíme, samy kontury řádění Dutrouxovy skupiny jsou děsivé. Nejméně pět unesených a znásilňovaných dívek v osmdesátých letech, tři omámené a znásilňované slovenské dívky v devadesátých, šest unesených a znásilňovaných, ve věku od osmi do devatenácti let, v období 1995 až 1996. Dvě z nich zemřely hladem, dvě byly omámeny a pohřbeny zaživa. Jeden zavražděný spolupachatel.

Tragický příběh a jeho postavy

Monstrum z Belgie. Marc Dutroux unášel, znásilňoval, vraždil. A ukrýval se za lži o spiklenecké pedofilní síti bohatých a mocných.
Michel Lelièvre. Foto je ze soudu z roku 2004, po propuštění se snažil změnit vzhled, ale lynč jej našel.
Přísnému trestu unikl. K odsouzení Michela Nihoula za podíl na únosu a věznění porota nenašla dost důkazů.
Michelle Martinová. Do sklepa nechodila týrané a vězněné dívky krmit proto, že se bála.
15 fotografií

Hlavní postava zločinů, nezaměstnaný elektrikář Marc Dutroux dostal doživotí. Jeho manželka Michelle Martinová, která dvě uvězněné vyhladověla, třicet let. Narkoman a zlodějíček Michel Lelièvre za únosy a znásilňování pětadvacet. Podnikatel Michel Nihoul byl nakonec odsouzený pouze za drogové zločiny k pěti letům.

Případ vedl k integraci belgického policejního systému, posílil práva obětí, reforma vzala ministru spravedlnosti právo rozhodovat o podmínečném propuštění vězňů. Vznikla organizace Child Focus, v organizaci pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti přetavil svou osobní tragédii otec jedné ze zavražděných dívek.



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