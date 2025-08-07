V současnosti je svými 686 kilometry nejdelší jeskyní. Nejen ve Spojených státech amerických, mamutí jeskyně je nejdelším jeskynním systémem na celém světě. A své prvenství si nejspíš ještě chvilku podrží, protože neúnavná práce kentuckých speleologů přispívá k objevování dalších navázaných podzemních chodeb a dómů. V délce přirůstá o kilometry ročně.
Teprve to byla poslední kapka. Na nátlak veřejnosti se do řešení situace vložila federální vláda. Neprodleně začala s vykupováním všech pozemků na povrchu. Proč? Aby si zajistila výhradní práva na přístup do podzemí.