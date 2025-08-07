Premium

Válka o největší jeskyni světa. Kentucky zažila bizarní boj o turisty

Fotogalerie 6

Jedním z průvodců po Mamutí jeskyni byl pan William Garvin. Působil však na konci devatenáctého století, jeskynní válce se tak vyhnul. | foto: Getty Images

Radomír Dohnal
Ukradená mrtvola, podpalované stánky. Mamutí jeskyně je nejdelším podzemním systémem světa. Jenže na počátku dvacátého století byla i epicentrem konfliktu, který se do regionální historie zapsal jako kentucké jeskynní války. Bojovalo se v něm o turisty a zisky z nich.

V současnosti je svými 686 kilometry nejdelší jeskyní. Nejen ve Spojených státech amerických, mamutí jeskyně je nejdelším jeskynním systémem na celém světě. A své prvenství si nejspíš ještě chvilku podrží, protože neúnavná práce kentuckých speleologů přispívá k objevování dalších navázaných podzemních chodeb a dómů. V délce přirůstá o kilometry ročně.

Teprve to byla poslední kapka. Na nátlak veřejnosti se do řešení situace vložila federální vláda. Neprodleně začala s vykupováním všech pozemků na povrchu. Proč? Aby si zajistila výhradní práva na přístup do podzemí.

