Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim očím unikli. Přiblížit se k těm, jejichž ostražitost je bariérou. Soutěž Close-Up Photographer of the Year nabízí i v sedmém ročníku radost, krásu, melancholii, balet, které tajemný svět přírody nabízí. V jedenácti kategoriích. Sekci bezobratlých vyhrál snímek můry Laurena Hesemanse.
Autor: CUPOTY/ Lauren Hesemans
Hned za ním poslala porota na druhé místo trochu hororový snímek Waneho Sayerse. Zachytil pavouka běžníka květomilného. Navzdory lyrickému názvu se živí motýly, včelami, oběť zakusuje a pouští do ní jed. Tato samice se k lovu nechystá. Střeží vajíčka.
Autor: CUPOTY/Wane Sayers
Na hmyzu objektiv často lákají oči. Velké oči. Tyto na fotce Giovanniho Vicariho patří včele, která si užívá svou noční osamocenost.
Autor: CUPOTY/Giovanni Vicari
Soutěží prošlo přes 12 tisíc fotek z třiašedesáti zemí. Mířily i do kategorie zvířat. Zvítězila v ní tato galaktická fotka Filippa Carugatiho. Co na ní je? Snůška madagaskarské stromové žáby. Visí z kmene stromu a její želatinová výplň jí dává kosmický nádech, jako kdyby pulci plavali vlastním vesmírem.
Autor: CUPOTY/Filippo Carugati
Druhou příčku ve zvířecí sekci získal snímek nazvaný Uvnitř smečky. A opravdu, jako by Amit Eshel ležel přímo mezi arktickými vlky! Zachytil, velmi intimně, jací jsou: zvědaví, něžní, svobodní od strachu z lidí, ve svém teritoriu je nikdy nikdo nelovil.
Autor: CUPOTY/Amit Eshel
Zvědavost dýchá i z fotografie Benceho Mátého. Bobr evropský na ní všetečně nakukuje k pavoučí sítě: co to je, dá se to použít na hráz?
Autor: CUPOTY/Bence Máté
Vítězem fotografické mise do světa pod vodou je fotografie Rosse Gudgeona. Do hledáčku si vzal korál s nezaměnitelnou strukturou. Zachytil ho z takové perspektivy a tak působivě, že se fotka stala celkovou vítězkou soutěže.
Autor: CUPOTY/Ross Gudgeon
Daniel Sly se vydal do hlubin oceánu za mořským ďasem. Našel ho, nehnutého, v černém sopečném písku. Získal za něj druhou cenu v kategorii Pod vodou.
Autor: CUPOTY/Daniel Sly
Třetí pak obsadil snímek Luise Arpy. Je produktem jeho zájmu o ta nejmenší stvoření podmořských útesů, fotí je jakoby z jejich perspektivy. Chce ukázat, jak by jejich svět vyhlížel, kdybychom mohli být mezi nimi. Na této fotce nás zavádí do společenství malých krevetek.
Autor: CUPOTY/ Luis Arpa
Vítězem kategorie mladých fotografů a fotografek se stal Rithved Girish. Jeho snímek nabízí včelí gardu strážící vchod do úlu.
Autor: CUPOTY/Rithved Girish
Druhou příčku v téže sekci získala mysteriózní fotka vážky Gasparda Burieze.
Autor: CUPOTY/Gaspard Buriez
Třetí místo obdržel Jameson Hawkins-Kimmel. Jeho foto velké stromové žáby rosničky kubánské, která se ukrývá u listu banánovníku, až s ním splývá, je jako z fantasy. Nazval ho Smaragdový žár.
A jsme u kategorie pavouků. Její vítězkou je fotografie paslíďáka, predátorského pavouka. V dešti číhá na termity. Autor je Artur Tomaszek.
Autor: CUPOTY/Artur Tomaszek
Pavoučí horor. Jako by se monstrum chystalo zaútočit na nicnetušící lidskou bytost. Hrůzostrašnost snímku Guiallauma Correa Pimpaa je však daná kompozicí a perspektivou. A pavouk bičovec není jedovatý.
Gymnasta. Tak nazval svůj snímek Anirban Dutta. Jeho pavouk, připomínající větvičku, dovedně tančí svou sítí.
Autor: CUPOTY/Anirban Dutta
Na druhém místě najdeme snímek Varelie Zverevy. Její Láska po hvězdami oslavuje komáří námluvy.
Autor: CUPOTY/Varelia Zvereva
Alexej Molchanov se v sekci hmyzu umístil na třetím místě s geometricky laděným snímkem ploštice na vodě, do níž se otiskují stíny rákosí.
Autor: CUPOTY/Alexej Molchanov
Kategorie Intimní krajina našla svou vítěznou fotku v japonské prefektuře Nagano. Sho Hoshino ji nazvala Snový stav. Zachycuje jinovatku na větvích stromu, její kompozice je přesto teplá, vlídná.
Autor: CUPOTY/Sho Hoshino
Pobřeží je neustálým zdrojem inspirace, voda ho dělá pokaždé jiným, říká Grant Bulloch. Jeho snímek se umístil v sekci Intimní krajiny na stříbrné příčce. Takto zachycuje trup jachty.
Autor: CUPOTY/Grant Bulloch
Na třetím místě je fotka Mikea Weinholda. Klame. Jeví se jako snímek stromu ve větru, je to však upadlá větvička borovice ve sněhu.
Autor: CUPOTY/Mike Weinhold
Sekce věnovaná motýlům nemůže chybět. Takto vyhlíží její vítězná fotka. Je na ní babočka osiková, Pal Hermansen ji ovšem zachytil v nečekané poloze. Brání své území proti vosám.
Autor: CUPOTY/Pal Hermansen
Invaze. Druhé místo získal Pedro Luna za snímek zavíječů zimostrázových, škůdce, který skutečně zabíjí celá území zimostrázů v Katalánsku.
Autor: CUPOTY/Pedro Luna
A toto je Kaligrafie abecedy vážek. Dmitrij Melgunov zvěčnil motýlici obecnou na rákosu. Křehký, působivý, čistý obraz.
Autor: CUPOTY/Dmitrij Melgunov
Jako by to byla nahá těla! Však svůj snímek Valeria Zvereva nazvala Houby v nahém stylu. V sekci hub zvítězil.
Autor: CUPOTY/Valeria Zvereva
Třetí příčku si vysloužil melancholický snímek Soumrak bohů. I tak mohou vyhlížet houby, dokazuje Cédric Rousseau.
Autor: CUPOTY/Cédric Rousseau
Znovuzrození ze zkázy. Snímek Minghui Yuan má příznačný název, zachycuje chřadnoucí list lotosu a rašící kapradí. Vyhrál první cenu v kategorii Rostliny.
Autor: CUPOTY/Minghui Yuan
Druhé místo v ní patří snímku Alexe Pansiera. List, vodní odrazy. Dokládá, jak mocně dokáže působit všední výjev. Fotografie nese název Milostná báseň.
Autor: CUPOTY/Alex Pansier
Rostliny k poezii lákají. Na třetím místě je snímek, který jeho autor Tibor Litauzski nazval V objetí stínů.
Autor: CUPOTY/Tibor Litauzski
Svou sekci mělo i Studi Art. Nejvíc v něm porotu zaujal snímek Paula Kennyho. Ukazuje, jak magicky může vypadat rezivějící měděná deska.
Autor: CUPOTY/Paul Kenny
Fotografie Elizabeth Kazdy vyžadovala velkou souhru a chirurgicky přesnou přípravu. Miska s vodou je vystavena zvuku, který na ní vytváří při specifických frekvencích geometrické obrazce, s pomocí barevných světel. Nutná je synchronizace mnoha podmínek.
Autor: CUPOTY/Elizabeth Kazda
Snímek Matta Vaccy nezapře vlivy surrealismu ani teorie barev. Nese vizuální rytmus, nabízí příběh, který si má dopovědět divák.
Autor: CUPOTY/Matt Vacca