Horolezce a fotografa Karla Schuberta všichni považovali za věčného romantika. Chodil pomalu, co chvíli se zastavil, aby pořídil snímek, téměř vždy přicházel jako poslední. Nevracel se dlouho ani z Makalu, páté nejvyšší hory světa tyčící se do nadmořské výšky 8 485 metrů. Z tříčlenné skupiny se dolů vydal jako poslední a všichni předpokládali, že se jen zdržel. Jako obvykle. Jenže nahoře v zóně smrti mu zřejmě došly síly a návrat už nezvládl.
Ráno měli horolezci pocit, že Karla spatřili. „Vidíme Karla… Je ale velmi vysoko… Na hřebeni,“ hlásil do vysílačky Milan Kriššák. Není však jisté, zda ho skutečně viděli, dost možná měli halucinace následkem pobytu ve vysoké nadmořské výšce.