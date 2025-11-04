|
Bez příkras. Zhlédněte portréty, které aristokraty nepotěšily
Zvířata jako komici. Mezinárodní soutěž ukazuje žertovnou přírodu
Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na ochranu přírody. Ceny Comedy Wildlife oslňují i ve svém jedenáctém ročníku. Definitivní vítěze porota vyhlásí 9. prosince, my...
Orgasmus z posilovny existuje. Pečlivá studie zkoumala, co dává ženám
Míval punc kuriozity, dokonce mýtu. Zmínky o něm kolovaly na internetových fórech. Doložené případy bývaly anekdotické. Poté přišly první studie. Nakonec se orgasmu vyvolaného fyzickým cvičením věda...
Američané za války vyráběli Hitlerovy zázračně střely. Ukradli je Němcům
Říkali jí potáplice, zbraň hrůzy, robobomba, trysková bomba číslo 2. Nebo jen suše projekt MX-544. Tu první postavili za 17 dnů ze šrotu nasbíraného v Londýně. Chtěli jich mít sto tisíc, aby s nimi...
V Mexiku ho mučili, ve Španělsku platil za atrakci. Prvním mesticem byl syn Cortése
Dnes jich v Latinské Americe žijí stamiliony. Před 500 lety nebyl žádný. Míšenci bělochů a indiánů se začali rodit až poté, co Hernán Cortés dobyl Mexiko. Sám pak s aztéckou princeznou Malintzin,...
Mlýn hrůzy. Polské židy ubytovali a zabili. Jejich nasolené maso prodali hladovým
Před sto lety skončil jeden z nejotřesnějších tuzemských případů 20. století. Jaké rozsudky rozdala československá justice na konci října 1925 skupině osmi lidí z Třebíče, které kromě vražd vinila i...
„Amerikanski tovaryšč“. Joseph bojoval za USA i za Sovětský svaz
Kdyby vám Joseph Beyrle vyprávěl, co prožil za druhé světové války a odkud málem došel do Berlína, řekli byste, že je to jasný baron Prášil. Americký výsadkář se na útěku stal sovětským tankistou.
Ženy, živly, příroda. Kalendář Pirelli se uvedl v Praze. S Evou Herzigovou
Spojuje kouzlo žen se sílou přírody, intimitu s otevřeností, záměr s instinkty. Realitu s magií a technologiemi. Originální ústřední myšlenku s mimořádnými modelkami. Jeho autor Sølve...
OnlyFans nemusí být pornografií, může to být terapie, zazní v Naked Warm Up
Tak trochu jiný modeling, nebo spíš pokus o sexfluencerství? Co si vlastně režisér a scenárista Jan Vejnar myslí o fenoménu OnlyFans a jak dalece, nad rámec filmového řemesla, sahají jeho osobní...
Chůze oddálí Alzheimera. Studie změřila, kolik kroků denně přidá kolik let
Prospívá zdraví, bezpochyby. Jenže ohledně přesnějšího určení přínosů chůze panuje stále nejasnost. Často opakované tvrzení o potřebě ujít denně deset tisíc kroků bylo mnohokrát zpochybněno. Aktuální...
Příběh nejslavnějšího skla. Ikonická lahev Coca-Coly inspirovala Dalího i Warhola
Naše životy provází řada ikon designu. Patří mezi ně i legendární lahev na limonádu. Objevila se v řadě filmů i hudebních klipů, pracovali s ní módní tvůrci a umělci, své místo má v Muzeu moderního...
Vrah umrtvil floridské město děsem. Jeho řádění inspirovalo tvůrce Vřískotu
Svých osm ubodaných obětí sériový vrah rituálně aranžoval do děsivých výjevů. Jako by měly křičet, jaká hrůza dovede být skutečná. Vrah z Gainesville navíc útočil u obětí doma, v soukromí. Jako by...
Movember v plné síle. Knír, vousy i styl pod kontrolou
Přijde vám, že se kolem vás najednou objevuje víc mužů s knírem než obvykle? Není to náhoda – listopad, tedy vlastně Movember, totiž patří knírům. Muži po celém světě si v tomto měsíci nechávají růst...
Ohavná vražda gaye rozbouřila Ameriku. Jenže se ukázalo, že to bylo úplně jinak
Brutální smrt mladého homosexuálního studenta v roce 1998 šokovala Spojené státy a stala se podnětem k legislativním změnám a nové definici zločinu z nenávisti. Celý příběh je však složitější.
Vymírání jazyků zrychluje. Do konce století jich může zmizet až 90 procent, říká vědec
Etnolingvista Miroslav Černý navštívil více než sto zemí všech obydlených kontinentů a všude zkoumal, jakými jazyky tamní lidé hovoří. Zda si udržují svůj mateřský jazyk, nebo přebírají jazyky svých...