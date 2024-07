I zločin ocení vzdělání vyšším platem, shrnula studie sedmi set mafiánů

Jak však ke svým soudům mohli ekonomové dojít, když mafiánští manažeři nepodávali daňová přiznání k příjmům z trestné činnosti? Výzkumníci se dat dobrali netradiční cestou.

Nejprve jim konkrétní mafiány identifikovaly záznamy státní vyšetřovací agentury, do svého výzkumu vědecký tým zahrnul přesně 723 členů italskoamerického organizovaného zločinu. Poté jim do zámožnosti mafiánů daly nahlédnout formuláře velkého sčítání obyvatel z roku 1940.

Příjmy prozradí bydlení

Informace statistického úřadu nevyzradily jen oficiálně přiznávané příjmy a zaměstnání, které se těžko daly brát za bernou minci. Především nabídly data o vozovém parku jednotlivých mafiánů, o jejich adresách, o hodnotě jejich bytů anebo domů, o nájemném. To vše, čím jezdili, jak a kde, v jak dobré čtvrti bydleli, o jejich reálných příjmech vypovídalo, byť nepřímo.

„Abychom takto odhadnuté mafiánské příjmy uvedli do kontextu, porovnali jsme hodnotu jejich bydlení s domy jejich sousedů. A též s jejich vzděláním,“ vysvětluje Campaniello. Vyjevilo se, že mafiánští sousedé měli přirozeně vyšší vzdělání než jejich zločinečtí spoluobčané, kteří s nimi sdíleli dobré adresy. Mafiáni však vzdělání dorovnávali právě kriminální činností. Samozřejmě se to dá nahlížet cynicky, z druhé strany, a shrnout, že ctihodní občané svou školní a univerzitní docházkou doháněli zločinecké výdělky sousedů.

Cynismu se nebrání ani autorský tým studie. „Zločin se pro italské emigranty zdál být ve Spojených státech racionální cestou k ekonomickému úspěchu,“ uvádí Giovanni Mastrobuoni, Nadia Campaniello a Rowena Gray na serveru The Conversation.

Vzdělanostní propast přitom byla značná. Většina mafiánů strávila ve školách osm let svého života. „To je asi o rok méně, než kolik v oné době činil průměr dosažené délky vzdělání mužů podobného věku a rasy,“ říká Giovanni Mastrobuoni, profesor ekonomie na univerzitě v Essexu. A přirozeně mnohem méně, než kolik vzdělání věnovali sousedi z jejich dobrých adres.

Přesto se zločincům ekonomicky vyplatil každý rok navíc, který ve škole strávili oproti svým mafiánským kolegům. „Mafián si mohl s každým rokem vzdělání navíc zvýšit své příjmy v průměru přibližně o osm procent,“ líčí Campaniello.

Záleželo však na konkrétním typu podnikání.

Manažeři a pěšáci

Studie rozčlenila mafiánské profese do dvou skupin. V první byly „bílé límečky“, ve zločineckém prostředí to znamenalo ty mafiány, jejichž pracovní náplň nebyla nelegální proto, že by byla sama o sobě násilná. Sem patřil byznys soustředěný na zpronevěry, padělání, podvody, hazardní hry, pančování alkoholu, prostituce, daňové úniky, sázky, machinace všeho druhu. Spadali sem zločinci, kteří „pracovali s čísly, organizováním konceptů, nápadů, mafiánských skupin“, vysvětlil za autorský kolektiv Mastrobuoni magazínu Fortune. Druhá skupina sdružovala zločince, kteří si v mafiánské organizaci špinili ruce víceméně hlavně násilím. Pěšáky.

Když se nadprůměrně vzdělaný gangster, středoškolák nebo vysokoškolák, dal na dráhu nepodnikatelské kriminality, moc si k platu nepřilepšil. Vydělával jen asi o čtyři až šest procent víc než jeho méně vzdělaní kolegové. Pokud se však přiřadil k podnikatelským formám kriminality, jeho zisky stály o 13 až 18 procent nad platovým průměrem.

„Náš výzkum ukazuje, jak účast v italskoamerické mafii umožnila první a druhé generaci přistěhovalců italského původu dosáhnout poměrně velkých ekonomických výhod plynoucích ze vzdělání. Platilo to ovšem pouze pro ty, kteří se podíleli na podnikatelských formách kriminality, kde byly kognitivní schopnosti pravděpodobně cennější,“ shrnul Mastrobuoni.