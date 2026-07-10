Osou jejího života jsou tři velká rozhodnutí. Taková, před která je postaven jen málokdo. Jen jedno z nich si zaslouží kompliment, uznání, respekt, všechna tři však byla zásadní, silná.
Vytvořila působivou byznysovou síť. Přísně ji rozčlenila na buňky, které se mezi sebou neznaly.
Prvním bylo její přitakání na lákání vstoupit do svůdného světa plného luxusu, moci, nadbytku, bohatství – a zločinu. Druhým bylo přijetí výzvy se v říši drogového byznysu chopit velení, stát se gangsterskou královnou. Třetím bylo rozhodnutí najít sílu postavení obávané mafiánské šéfové opustit. A začít žít příkladný život.