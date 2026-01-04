Blížila se třetí hodina ráno dne 11. prosince 1978 a před zásobovacím terminálem společnosti Lufthansa na letišti v New Yorku zastavila černá dodávka Ford Econoline s vypnutými světly. Uvnitř tiše sedělo sedm mužů. Chvíli čekali, naposledy si zopakovali plán pro následující minuty, pak si všichni kromě řidiče nasadili lyžařské kukly a s pistolemi v rukou se vydali k budově. O čtyřiašedesát minut později vyšli ven s poslední částí z pěti milionů dolarů v neidentifikovatelných bankovkách a šperků v hodnotě 875 tisíc dolarů, balíky naložili do vozu a zmizeli kdovíkam.
Mohlo se jednat o dokonalý zločin, kdyby ho nezkazila jedna osudová chyba.