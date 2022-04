Záhada tichých manželů. Na uloupený obraz za miliony se dívali z postele

Žili příkladným, nenápadným životem. Ona byla logopedka, on učitel hudby. Nevybočovali. Až na jedno: Rita a Jerry Alterovi totiž nejspíš umně ukradli obraz, který má dnes hodnotu 160 milionů dolarů. Aby si ho pověsili doma na předměstí Nového Mexika za dveře do ložnice. Viděli tak na něj pouze z postele. Přišlo se na to po 32 letech.