Jak snadno přijít k penězům? Vykrást klenotnictví, zabít taxikáře i kamarádku

Měl několik částí a podle něj by si měli přijít k velkým penězům. Vyloupí některé prodejny podniku Klenoty, také přepadnou prodavačku odnášející tržbu do banky, případně si vytipují bohatého člověka, kterého napadnou a oloupí. Do svých úmyslů zasvětili také Otakara a Oldřicha. Miroslav a Josef postupně odnesli ze svých dílen třiceticentimetrové kovové pruty a železnou tyč, na kterou navařili těžkou kouli. Všechny předměty „propašovali“ z fabriky nepozorovaně přes vrátnici pod oděvem. Další součást jejich plánu bylo přepadení vrátného, kterému měli v úmyslu odcizit služební pistoli.

Záhy ale ke svému velkému zklamání zjistili, že jimi vytipovaná prodejna šperků nemá jen jednu, ale hned několik prodavaček a navrch vedoucího. Chlapa! Z plánu tedy sešlo.