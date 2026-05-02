Večer předtím, než do Los Angeles dorazí Japonci, si devítiletý chlapec, z něhož bude jednou známý antropolog, čte za svitu baterky a pak ji schová pod postel a usne.
Je deset večer a to nad městem končí půlhodinové rachocení protiletadlové palby. Ale střílelo se jen tak. Cvičení. Jako každý den. Japonci přiletěli až v noci.
Až na to, že nepřiletěl ani jeden. Přesto jich lidé viděli stovky. Na vlastní oči.
Tři zahynuli při dopravních nehodách, jak vyděšení řidiči projížděli zatemněním a místo dopředu do tmy koukali nahoru do tmy. Jednoho gardistu dostal infarkt.