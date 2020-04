Pýcha a pád gigantů

O jeho velikosti, luxusu a slávě snad ani není potřeba mluvit. Titanic zkrátka měl být na co pyšný, tahle jeho pýcha spolu s pocitem, že je nezničitelný, se mu ale staly už během jeho první plavby mezi anglickým Southamptonem a New Yorkem v USA osudnými. Přepychový parník společnosti White Star Line vyplul 10. dubna 1912 po poledni, už 14. dubna před půlnocí ale narazil do ledovce a zhruba po třech hodinách šel ke dnu. A přitom to tak nemuselo být…