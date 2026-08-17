Humphrey Bogart se zrovna učil scénář pro natáčení filmu Casablanca... Do toho se najednou ještě musel šprtat obrysy japonských ponorek, zeměpis kalifornského pobřeží a jak mluvit do vysílačky jako správný námořník.
Ernest Hemingway zrovna nepsal žádný román, ale zatímco si v hlavě skládal předmluvu ke knize Muži ve válce, přemýšlel, že by se maskoval za kubánského rybáře a odrovnal nějakou tu německou ponorku.
Hemigway má plán. Využije toho, že si ponorkáři rádi přilepší čerstvým ovocem, vodou, právě ulovenými rybami a cigaretami. Jako piráti zastavují i malé lodě a posádky oberou.