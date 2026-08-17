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Útok chuligánů: proti ponorkám nacistů vyplul v korzárské flotile i Hemingway

Milan Vodička
  20:00

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Spisovatel, jeho bárka, jeho samopal Thompson. Ernest Hemingway pózuje na svém plavidlu Pilar. Právě s ním se měl pokoušet sabotovat řádění nacistických ponorek.

Z promenád a oken hotelů Američané v roce 1942 sledovali, jak Němci pár set metrů od břehů potápějí jednu loď za druhou. Byl to druhý Pearl Harbor.  A válka byla na vážkách. Na dřevěných kocábkách proto vypluly tisíce civilistů příliš starých, příliš mladých nebo příliš nemocných na to, aby mohli jít do armády. Ve znaku měli kačera Donalda v pirátském.
Z tajných sejfů

Humphrey Bogart se zrovna učil scénář pro natáčení filmu Casablanca... Do toho se najednou ještě musel šprtat obrysy japonských ponorek, zeměpis kalifornského pobřeží a jak mluvit do vysílačky jako správný námořník.

Ernest Hemingway zrovna nepsal žádný román, ale zatímco si v hlavě skládal předmluvu ke knize Muži ve válce, přemýšlel, že by se maskoval za kubánského rybáře a odrovnal nějakou tu německou ponorku.

Hemigway má plán. Využije toho, že si ponorkáři rádi přilepší čerstvým ovocem, vodou, právě ulovenými rybami a cigaretami. Jako piráti zastavují i malé lodě a posádky oberou.

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